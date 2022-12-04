2022新北歡樂耶誕城 第二支3D光雕雷射主燈秀於12/5換新裝！想搶先一睹全新光雕秀的風采，絕對不要錯過！

圖／新北市政府觀光旅遊局 提供

自11月11日開城後，今年與迪士尼合作，六大超人氣品牌陣容包含迪士尼、皮克斯、漫威、星際大戰、國家地理與STAR，引起國內外社群媒體關注，更首度以雷射營造極光效果、浪漫的飄雪，結合市府大樓牆面3D光雕投影震撼華麗的聲光效果，讓民眾驚嘆連連，經典場景裝置、絕美光廊、雪國耶誕燈飾、免費遊樂設施，以及極具創意的零下冷度體驗裝置及冰屋戲雪池，盛大打造雪白之城，帶來一場讓民眾難忘的耶誕派對！

其中最受矚目的市府大樓牆面3D光雕投影主燈秀，自11月11日至明年1月2日每天17:30播出至22:00，每個半點及整點進行展演。首支推出的「Disney+ 嘉年華篇」3D光雕投影秀，集結Disney+旗下超人氣角色設計，受到民眾的喜愛。該主燈秀即將於12月5日換新裝，隆重推出第二支全新3D光雕投影秀，巧妙運用光影變化，結合炫彩雷射、大樓極光效果及浪漫的飄雪，帶來截然不同的感官衝擊，為在場所有民眾帶來繽紛絢爛的驚奇時刻！

圖／新北市政府觀光旅遊局 提供

新北歡樂耶誕城週週推出精彩系列活動，吸引眾多旅客前來朝聖！接下來也將迎來每年最受矚目的「巨星耶誕演唱會」，於12月10日、11日連續兩天盛大開唱，從晚上6點至10點於市民廣場HIGH翻新北的夜晚！並推出重磅雙壓軸卡司，12/10韋禮安、動力火車；12/11瘦子E.SO、蔡健雅，還有眾多超人氣歌手輪番上陣，金鐘、金曲光環閃耀新北歡樂耶誕城，搭配國際級演唱規格華麗登場，勢必讓巨星耶誕演唱會「聲」勢驚人！

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