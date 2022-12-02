追求淨零 台電推混燒氫、氨

台電舉辦「混氨技術合作備忘錄」簽署儀式，現場由台電總經理王耀庭(右2)與日本三菱重工能源電力事業部執行長土師俊幸(右3)、三菱商事次世代燃料石油事業部總經理羽場広樹(右1)、三菱商事機械總經理兼執行長中島拓(右4)共同簽署。 圖／台電 提供

台電在今年四月宣示2050「電力淨零」目標後，全力進行關於減碳的各項計畫，在四月底環境月宣布與西門子能源公司簽訂燃氣混氫技術合作，十一月再與日本三菱重工與三菱商事集團簽署「混氨技術合作備忘錄(MOU)」，以求降低火力發電過程的碳排量。

為了達到「2050淨零排放」目標，台電從「供應面」、「電網面」、「需求面」三大面向著手。供應面部分，除了提高再生能源發電占比、減煤增氣、發展碳捕捉及封存技術等以外，燃煤及燃氣發電又可再以替代燃料，如氫、氨、生質能取代，進一步減少碳排放。

目前國際上降低火力發電碳排量的技術，以混燒替代能源為主，未來國際發展替代氣、煤的替代燃料主要以氫、氨為主流。

比較歐、美、日做法，可發現天然資源和地理位置是混燒氨或氫的關鍵選擇條件：天然資源多、有鄰國外援的國家，研究方向大多著重在燃氣混氫。而日本是獨立電網，能源仰賴進口、國土面積不大、再生能源也不足，因此專注在混氨的研究，預計於2050年達到20%的混氨發電。

台灣許多條件上都與日本相似，因此混氫和混氨都積極嘗試，台電在四月與西門子簽署混氫技術MOU，十一月再和三菱集團簽署混氨技術MOU。

前者於興達電廠既有燃氣機組推動「混氫示範計畫」，讓既有一部氣渦輪機組經過原廠升級改造後，可導入低碳氫氣混燒功能，目標2025年達混氫5%發電示範。

後者則以林口電廠為氨氣混燒示範基地，於既有燃煤超超臨界機組推動「混氨示範計畫」，讓既有一部超超臨界機組經原廠升級導入混燒功能，目標2028至2030年達混氨5%發電示範。以初期每日混燒一小時計算，屆時每年將減少九千噸碳排放量，相當於二十三座台北大安森林公園一整年的碳吸附量，未來更將視國際技術發展，提高混燒比例至20%，並推展至其他機組。

台電表示，氨的熱值和煤相近，可以用1 ：1的方式混燒，而氫的熱值雖較天然氣高，但密度低，因此同體積下，氫的熱值較天然氣低，但同為氣體可以做不同比例的混燒。由於氨和氫都沒有碳分子，混燒後不排碳，因此可降低碳排。例如因為氨與煤的熱值相近，以20%的氨與80%的煤混燒可以得到與專燒煤相同的發電量，但因為氨的分子中沒有碳，因此發電過程可減少排碳量。而同體積的氫所能產生的熱值較天然氣低一些，因此需要更多的氫才能達到原本燒天然氣同樣的發電量。

台電說，從研究的角度來說，燃煤混氨及燃氣混氫的技術可行，未來逐步推動提高混燒比例，將可實現進一步降低碳排的目標。減少燃煤及燃氣的碳排量，成為台電邁向淨零排放至為重要的一步。

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