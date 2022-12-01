懶人包／12月上路新制一次看！戶外口罩解禁、北市禁塑膠杯 犯這交通規定最重罰2萬4千元

12月1日起取消戶外全程佩戴口罩，餐飲場所也取消不得逐桌敬酒的規定。除了多項防疫鬆綁新制分批實施外，也有攸關民生、交通、環保等新政策上路。聯合新聞網整理一系列12月新制，帶你一篇掌握哪些事情需要多加留意，以免不小心違規傷荷包。

防疫鬆綁

一、12月1日起戶外免戴口罩 室內符合6條件也免戴

指揮中心指揮官王必勝日前宣布，12月1日起開放全部室外取消全程配戴口罩的規定，餐飲場所也取消不得逐桌敬酒的規定；惟歲末、跨年大型室外活動之口罩規定，將視近期疫情變化另行研擬。

不過，民眾外出時若處於室內空間、室內場所，包括車廂、船舶、航空器等運具的內部空間，應維持全程戴口罩，但符合以下六大例外情形者，得免戴口罩。

1. 從事運動、唱歌、拍攝個人／團體照時； 2. 自行開車，車內均為同住家人，或無同車者時； 3. 直播、錄影、主持、報導、致詞、演講、講課等談話性質工作或活動的正式拍攝或進行時； 4. 於溫／冷泉、烤箱、水療設施、三溫暖、蒸氣室、水域活動等易使口罩潮濕之場合； 5. 外出有飲食需求，得免戴口罩； 6. 於指揮中心或主管機關指定之室內場所或活動，如符合指揮中心或主管機關之相關防疫措施，得暫時脫下口罩。

12月1日起開放全部室外取消全程配戴口罩的規定，餐飲場所也取消不得逐桌敬酒的規定；至於歲末、跨年大型活動的口罩規定，則視近期疫情變化而定。圖／指揮中心提供

除了上述條件外，一些會讓人「霧煞煞」的情境，例如：在戶外車站等車、露營帳篷內、社區型大樓中庭等是否需戴口罩，詳細QA解答看這裡。

二、12月1日起兩類人免費領五劑快篩試劑 第八輪實名制一次最多可買30劑

長者、幼兒又可再免費領快篩啦！指揮中心指揮官王必勝表示，12月1日第六輪0至6歲學齡前幼兒（2016年9月2日(含)以後出生）與第四輪65歲以上長者（1957年(含)以前出生），可以免費領取一份共五劑快篩試劑，且免費領取的份數不會計算入實名制購買資格。

同時，家用抗原快篩試劑實名制也從12月1日起實施第八輪，凡是持有健保卡或居留證之民眾，均可至藥局及衛生所購買，每輪每位民眾可購買一份五劑，購買份數至多可購買六份共30劑，可分次購買，也可代替購買，售價仍為每份500元。

三、12月2日起開放5～11歲兒童接種追加劑 滿5歲、未滿6歲「提供單價BNT」

12歲以下兒童也可以接種追加劑疫苗了。12月2日起，莫德納BA.5次世代疫苗擴及提供滿6歲至11歲兒童追加劑接種，滿5歲、未滿6歲的兒童則可接種BNT單價疫苗作為追加劑接種。指揮中心發言人莊人祥建議，滿5歲至11歲兒童追加劑接種間隔為與最後一劑基礎劑間隔至少12周、84天。

12月2日起，莫德納BA.5次世代疫苗擴及提供滿6歲至11歲兒童追加劑接種，滿5歲、未滿6歲的兒童則可接種BNT單價疫苗作為追加劑接種。圖／指揮中心提供

四、12月10日起取消每周入境人數限制

考量國內疫情趨緩且穩定可控，加上歲末年終、國外耶誕假期以及農曆春節將至，預計屆時將有更多的入出境需求，因此在盤點國內防疫與醫療量能後，中央流行疫情指揮中心宣布自12月10日零時起，取消入境人數限制，以利國人預先安排連假返鄉行程。

五、12月10日起開放「有條件探病」 每名住院病人一次最多兩名訪客

指揮中心原先僅開放加護病房、安寧病房、呼吸照護病房（包含RCC）、精神科病房、慢性病房及兒童病房等區域，及有身心障礙、病況危急或例外情形者，得開放探病。12月10日起開放有條件探病，不過仍限制每天固定一時段，且每名住院病人限每次最多兩名訪客，但符合例外情形者，探病時段及訪客人數不在此限，相關規定、探病者條件看這裡。

指揮中心宣布自12月10日起開放有條件探病，不過仍限制每天固定一時段，且每名住院病人限每次最多兩名訪客。圖／指揮中心提供

交通相關

一、12月1日起買台鐵票 新增9種行動支付付款

為加強旅客購票付款多元性及便利性，台鐵局宣布12月1日起，於全台各電腦售票車站售票窗口新增「街口支付、一卡通MONEY、歐付寶、Pi拍錢包、LINE Pay、悠遊付、橘子支付、愛金卡icash Pay及全支付」9家行動（條碼）支付服務，全台191個車站、436個電腦售票窗口上線使用。更多詳情可上台鐵管網查詢。

二、12月1日起快速公路散落物不再免費處理 比照國道3000元起跳

國道、快速公路散落物事故時有所聞，除會塞車，也容易導致二次事故發生。繼國道取消免處理費，交通部公路總局也修訂「快速公路散落物處理收費要點」，12月1日起全台十五條快速公路散落物處理也將收費，每車道、每30分鐘收費3千元，逾30分鐘加收3千元，若影響一個以上車道，也將加倍收費，上限2萬4千元，盼藉此提醒用路人把車上貨品繫好再上路。

圖／翻攝自交通部官網

三、12月1日起4縣市科技執法擴大辦理

台北市

北市警局自2019年起開始推動科技執法設備取締違規停車，統計至今年10月各處設備取締違停計1840件，相較測試期間平均每月18741件，減少約90%。有鑒於榮總醫院周邊就診民眾、計程車常違規停車，導致交通壅塞及影響救護車通行，為有效遏止車輛違規停車影響交通順暢與救護動線，已規劃建置「違規停車科技執法設備」，12月1日正式啟用，更多關於台北市政府警察局「固定式科技執法設備設置地點一覽表」及公告可上台北市政府官網查詢。

新北市

新北市目前有7處區間測速執法路段，新北市警察局統計，實施迄今違規及事故最高下降8成，防制成效良好。警察局另分析易有超速相關肇因事故路段，將在台2線85.8K至87.5K龍洞隧道路段設置區間測速，及16處路口設置科技執法，12月正式啟用。

高雄市

高雄市新設16處路口科技執法或固定式測照設備，包括8處多向式違規監測系統，以及8處固定式取締闖紅燈或超速照相固定桿設備，12月1日起正式上線執法。

雲林縣

雲林縣今年獲中央統籌分配款補助2475萬元，在斗六、斗南、虎尾、土庫、西螺及麥寮等6鄉鎮，新設9處路口多功能交通違規科技執法設備，12月1日起正式執法，欲知相關地點看這裡。

四、12月1日起北市YouBike 2.0新增滿站增時功能 還車15分鐘內免費

民眾租借YouBike時，若遇無位可還，除了在原地等待之外，也可以到附近站位歸還，但是移動或等待時間仍須付款。台北市交通局為避免額外新增費用造成使用者困擾，決定在YouBike 2.0 App新增「滿站增時」功能，可以獲得15分鐘免費延長時間，以利至鄰近站點還車或於現場等候車位釋出。

五、12月3日起北市YouBike 1.0退場 跨縣市騎錯車要付350元

據北市交通局統計，YouBike 2.0系統已於今年10月提前達成全市1200站擴建目標，YouBike 1.0系統將於12月3日0時起停止營運，屆時北市YouBike 1.0自行車皆無法再借出。交通局說，從新北等外縣市赴台北市的民眾須騎乘2.0才能還車，不小心騎錯可能須繳調度費350元。

台北市政府運輸管理科長廖苑伶表示，屆時雖無法再借車，但需給民眾還車的緩衝時間，因此12月3日至12月6日，1.0空車柱可還車；12月7日至12月9日，雙北邊境使用率高的30個站點如南港、關渡等還可以還車。不過自12月10日起，YouBike 1.0在台北市將無站可還，騎錯需負擔350元跨縣市調度費。

民生方面

一、12月1日起台北市飲料店禁用一次性塑膠杯 生物可分解PLA杯也不行

北市環保局表示，因應國際趨勢，落實減塑，12月1日起，北市轄內飲料店不得提供塑膠一次用飲料杯，包含生物可分解塑膠材質之PLA杯。

環保局表示，為使「飲料店禁用塑膠一次用飲料杯」政策順利執行，今年6月、8月、11月中旬逐店宣導，目前9成以上列管業者均已備貨完成，今天可依法配合實施。飲料業者也須符合環保署規定材質如紙杯作為替代，違反者將依法處1200元以上、6千元以下罰鍰；限期改善卻未完成者，可按日連續處罰。

二、12月1日起「這4種」台灣貴重木及其製品將管制出口

農委會林務局表示，為避免珍貴林木資源遭盜伐後出口，從12月1日起，紅檜、台灣扁柏、台灣肖楠、牛樟等4種台灣特有貴重木原木、木材、雕刻品及藝品將管制出口。

根據經濟部國際貿易局依貿易法第11條規定公告，國人如輸出或攜出上述4種貴重木的原木、木材，以及單一次輸出或攜帶出境同一貨品號列內總重量超過5公斤的雕刻品或藝品，均應取得國產材識別標章（TAP、CAS、QR Code），並事前向海關申報及檢附行政院農業委員會同意文件。

另外，未滿5公斤的雕刻品、藝品得免檢附同意文件，但仍應事前向海關申報。有關公告所涉及的貨品號列範圍，詳見經濟部111年11月18日公告。

三、12月15日起太魯閣布洛灣吊橋調整參觀時段 中午將開放遊客登橋攬景

太魯閣國家公園內知名景點布洛灣吊橋，目前每天上、下午各開放一場次，依承載量上限排隊入場。為提升吊橋參訪遊客量，也讓遊客行程安排更加彈性，太管處決定12月15日起，中午也開放登橋參觀，屆時布洛灣吊橋將從每天上午8時30分，一直開放到下午4時30分，最慢必須在下午4時前入場。

四、12月19日盤中零股交易撮合時間縮短為1分鐘

金管會宣布，為提升盤中零股市場流動性，證券市場將於12月19日起縮短盤中零股交易撮合間隔時間，由原本的3分鐘改為1分鐘。