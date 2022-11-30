勞動部「職達宇宙」職業訓練暨創客創新成果展 周五北車登場

勞動部勞動力發展署12月2日（五）下午1點30分，將在臺北車站1樓多功能展演區(售票大廳)舉辦「職達宇宙」職業訓練暨創客創新成果發表會，以科技未來為策展概念，展現AI影像辨識機器人、VR應用時尚新衣、智慧感測系統實現新興農業等職業訓練導入新科技的成果。

勞動部勞動力發展署為提升整體國民技能、協助國民就業，依據參訓對象不同，規劃辦理多元職業訓練課程，包括失業者職前訓練、在職勞工訓練及青年專班訓練等，近年來更因應產業趨勢發展，開辦大數據、物聯網、智慧型穿戴裝置、APP程式開發、數位行銷等課程，並導入AR、VR等科技輔助訓練工具，透過實體與虛擬實作融合的新訓練模式，除提升訓練效能外，更與產業科技化趨勢接軌；此外，因應自造潮流興起，在全國5分署設立6處具產業特色的創客基地，提供機具設備、實作場域及交流空間，同時更舉辦工作坊、主題講座、創客設計競賽，鼓勵民眾運用基地專業機具設備與創作空間，並輔以專業顧問諮詢指導，將創意創新想法實踐，本次活動中也展現「2022創享未來設計競賽」前10名優勝作品。

北分署賴家仁分署長表示，本場成果發表會以「職達宇宙」為主題，展現勞工受訓後的科技應用實力，現場設有「職訓科技館」、「產業創新館」、「創享未來館」及「多元探索館」四大展區。「職訓科技館」展示最新的VR訓練輔助工具，讓民眾穿上智慧型穿戴裝置體驗銲接過程所需的專注度、堆高機操作的震動感；「產業創新館」民眾可體驗操作無人機、智慧虛擬試衣鏡不進出試衣間，在「魔鏡」前輕鬆找到自己的最佳造型，也可與pepper機器人互動，體驗機器人導覽現場展示的親切服務；「創造未來館」展出「2022創享未來設計競賽」前10名精彩的得獎作品，民眾還能現場與創作者面對面交流創意與自造心得；「多元探索館」展現在職勞工透過「產業人才投資方案」(3年7萬補助訓練費用)發展第二專長的成果，現場展示獲得iCap課程認證課程參訓學員手作的糖霜裝飾作品、美甲彩繪、3D列印皂模及雷切音箱等成果。

現場除了豐富的職訓成果展示，還有免費藍芽喇叭DIY、VR虛擬實境服飾體驗和集點闖關趣味活動，歡迎民眾12月2日蒞臨北車，深入瞭解政府的職業訓練措施，也可依自身需求選擇合適的訓練課程，精進個人職能或培養第二專長，一起裝備科技職能，前進產業大未來！