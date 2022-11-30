「退休金比照軍人」終將開會 退警總會號召場外聲援

中華民國退警總會今年9月20日，號召全國退警上街頭陳情，人事行政總處終於在下月2日即將針對退休金比照軍人一事與退警開會討論，退警總會長耿繼文說，這次臨時通知措手不及，感覺事有蹊蹺，盼能號召退警在場外聲援，讓相關單位看到警察們的期待。

「這是第一次開會。」退警總會長耿繼文表示，自他們提出陳情，內政部經過2年，終於在這次上街頭後，人事總處要召開會議，這也是第一次政府與退警正式開會，要談論警察退休金問題。

耿繼文說，警察職業與軍人一樣危險、一樣繁重、一樣辛勞，不是像多數公務員般朝九晚五，日夜輪班，身體都搞壞了，退休後就是跑醫院，因公傷殘、殉職比例也比其他職業高得多；包含他也曾因押解流氓、槍戰受過傷，感同身受。

耿繼文說，很多在職的警察同仁都相當關心這項議題，但在職同仁不方便說出口，就由這些退休、沒有負擔的學長姐們，上街頭為同仁爭取一口氣。

退警總會表示，昨天傍晚接獲人事行政總處公文，將在本周五上午10點，到台北市中正區徐州路上的內政部大樓，就警察920請願年改退休金比照軍人一事，召集相關行政單位開臨時會議，另限定退警只能3人代表參加。

退警總會說，通知甚晚讓人措手不及，且會議內容把警察歸類為公務員，總會擔心事有蹊蹺，「這次會議很重要」，為了退警權益，盼望退警在場外聲援，讓開會單位看到退警期待。