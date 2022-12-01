國泰兒繪藝術營隊 80組親子搭檔共享美學饗宴

全國規模最大的「國泰兒童繪畫比賽」邁入第47年，申請者眾的兒童繪畫藝術營隊27日在新北市登場，來自全國的80組親子搭檔，先一起走進板橋林家花園欣賞園林之美，再體驗包括用毛玻璃、廣告紙、鋁箔紙、木頭等立體媒材創作出的藝術作品，親子發揮創意，共度與美學相遇的一天。

國泰兒繪藝術營隊帶領孩子體驗不同的藝術形式。 圖／國泰金控提供

國泰結合永續理念 持續推廣美學教育

國泰金控長期深耕美學教育，除舉辦繪畫比賽外，為讓孩子接觸不同創作形式，也辦理兒童繪畫藝術營隊，引導親子拓展文化視野；規劃課程的新北市藝術教育深耕協會理事長吳望如表示，為符合今年徵畫主題「對地球最好的一件事」，特別在課程設計上與聯合國的SDGS永續目標結合，運用日常可見的素材，加入巧思，搖身一變成為獨一無二的藝術作品。

高年級組把庭院中裁剪後的樹枝，透過磨光處理，變成餐桌上常用的湯匙跟叉子；中年級組則善用常喝的飲料可樂，結合廚房中的鋁箔紙，就能墊變成印製鋁版版畫的網版；低年級組則用常見的紙摺出紙陀螺，並且繪製桌遊內容，成為互動的專屬遊戲；幼兒園組讓親子用色鉛筆在毛玻璃上作畫，把在林家花園的觀察變成素材，一起創作美麗的玻璃杯墊；豐富的課程設計，引導親子體驗藝術世界的多變。

吳望如說，國泰這幾年徵畫主題也與環保永續理念扣合，展現企業社會責任的決心，透過兒繪藝術營隊啟發孩子探索新的藝術形式，「國泰長期投入美學教育，一路堅持40多年，這種作法，是企業少見獨一無二、回饋社會的最佳表現。」

親子在專業講師帶領下，運用鋁箔紙跟可樂，變化出獨一無二的版畫作品。 圖／國泰金控提供

觀察融入創意 父女檔一起完成藝術作品

台北市西松國小附幼大班的陳同學，細數在玻璃杯墊上展現的成果，有些來自在林家花園的觀察，有些是自己的創意，問她會不會真的變成杯墊使用？她笑著說「這很漂亮，要變成作品好好保存！」陪同參加營隊的陳爸爸說，父女度過開心的一天，不但逛花園、看古蹟，還可以一起動手做，「本來想說兩塊杯墊都讓她畫，但她希望我也一起玩，感謝國泰藝術營隊讓我們有很棒的藝術體驗回憶！」

平凡的紙張變化無窮 開拓美學教育更多想像

圖／國泰金控提供

台北市康寧國小一年級的林同學（左），覺得老師很厲害，可以用幾張紙就變化出不同的像是陀螺或是動物，讓她覺得很開心；林媽媽也說，課程真的非常豐富精采，「本來覺得早起很辛苦，但一天下來覺得太值得了！」她說國泰善盡企業責任，充實的活動規劃不但增進親子互動，授課老師也不侷限創意發想，反而鼓勵天馬行空的思考，創作也結合藝術跟遊戲，增進趣味性，開拓了她對美學教育的更多想像！