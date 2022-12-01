拒絕追酒！「負責任侍酒」認證制度，讓餐飲業成為理性飲酒大使

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

酒駕近來一直是社會大眾關注的焦點，因為酒駕行為影響的層面不僅是個人，而是會造成一個、二個，甚至多個家庭的破碎。成立於2000年、多年來以提倡負責任的飲酒態度及防制不適當的飲酒行為做為宗旨的社團法人台灣酒與社會責任促進會（TBAF），於2021年正式在國內引進歐美行之有年的「負責任侍酒」（Responsible Beverage Service，簡稱RBS）認證。今年除針對從業人員舉辦研討會以外，更首度將「負責任侍酒」認證制度教育宣導帶入校園，在與餐飲業者同行共善的同時，也加強與年輕族群的溝通，希望催生更健全的社會飲酒習慣與環境。

今年由知名YouTuber Brandon潘家豪擔任「負責任侍酒」認證制度講師與宣傳大使。 圖／酒與社會責任促進會(TBAF)提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

社團法人台灣酒與社會責任促進會理事長程展鵬（Atul Chhaparwal）表示，「負責任侍酒」認證制度研討會的目的，在於為酒精飲料服務人員在向消費者銷售或提供酒精飲料時採取負責任的態度，提供必要的技能。「研討會提供從業人員關於酒精類飲料、法務、社會責任、最佳實務的資訊完整的訊息，希望共同營造出一個負責任的飲酒環境。」

酒與社會責任促進會理事長程展鵬（Atul Chhaparwal）。 圖／酒與社會責任促進會(TBAF)提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

「負責任侍酒」認證制度研討會內容，包括防治酒駕的重要性、只提供酒類飲料給成年人、酒精對身體的影響、酒精過量就是傷害、飲酒的風險、如何酌量飲酒…等等。「餐酒飲產業的從業人員，包括業主、主管、店長、店員在內，都有義務及責任，掌握飲酒的相關法務與社會責任。」程展鵬表示：「透過 『負責任侍酒』，酒與社會責任促進會期待業界能成爲提倡理性飲酒的大使，為減少酒精飲料相關的負面影響發揮作用。」

今年酒與社會責任促進會(TBAF)首度走入校園，在萬能科技大學進行「負責任侍酒」認證制度教育宣導，吸引超過1300位學生熱烈參與。 圖／酒與社會責任促進會(TBAF)提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

交通部道安委員會執行秘書黃運貴指出，在大家的共同努力之下，國內近10年的酒駕死亡人數，已從2011年的909人，下降至2021年的311人；「今年1至8月的每30日酒駕死亡人數，也比去年同期減少25人。在酒駕防治方面，的確已經看到成效。我們也希望透過『負責任侍酒』認證制度，號召餐飲業者共同加入，善盡社會責任，共同守護交通安全。」

事實上，「負責任侍酒」認證制度在歐美已行之有年，程展鵬表示：「在澳洲，如果要進入餐飲服務業，依法必須接受『負責任侍酒』培訓課程。在美國加州，任何酒類服務人員或經理，都必須在『負責任侍酒』網站上註冊、完成培訓，並在正式就職前通過認證考試。」

目前「負責任侍酒」認證制度在國內仍算是一個新觀念，即便是培訓專業餐飲從業人員的學校，也還沒有相關課程。程展鵬指出，酒與社會責任促進會作為「負責任侍酒」培訓課程提供者，原本計劃3年招募150間酒吧和餐廳加入，但在酒類生產商、威士忌雜誌和媒體的支持下，「我們在一年內就招募了近100家酒吧和餐廳加入『負責任侍酒』認證制度。這反映了台灣確實有這樣的需求。」

近年來餐酒館、酒吧興起，帶動年輕族群飲酒風氣，為強化年輕族群的理性飲酒觀念，酒與社會責任促進會今年首度帶著「負責任侍酒」認證制度教育宣導活動進入校園，在萬能科技大舉行講座，共吸引超過1300位學生熱烈參與。

程展鵬表示，酒與社會責任促進會未來將朝向與大學合作推動「負責任侍酒」認證制度計畫為目標，繼續擴大該計畫的影響力。

負責任侍酒認證店家 https://drink123.tw/rbs/rbs-certified-restaurants

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