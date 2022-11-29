推動ESG滯礙難行？恐因公司決策者不了解推展ESG 的原因！

ESG，儼然已是當今企業界的顯學。但，若不是因為蕭規曹隨，不是礙於品牌客戶端的壓力，身為公司高層或是企業經營者的你，為什麼一定要推展ESG呢？這個看似簡單的問題，許多公司決策者卻不見得回答得出來。

經過臺大進修推廣學院全方位企業永續課程洗禮的美商默沙東藥廠公共事務與媒體公關總監暨台灣觀光地方創生協會理事長蔡文宜，如今一提及企業推展ESG的原因，立馬侃侃而談。 圖／記者吳致碩 攝影

為什麼企業應推展ESG？答案其實很簡單！「地球只有一個！一旦地球毀滅了，企業還談什麼永續經營？」現任美商默沙東藥廠公共事務與媒體公關總監暨台灣觀光地方創生協會理事長蔡文宜一針見血地道出企業一定要推動ESG的原因，畢竟覆巢之下無完卵，沒有地球就沒有人類，更何談企業經營，「所以推動ESG，不是應付客戶的要求，也不是為了打入海外市場或供應鏈，全是為了自己。」

她坦言，「地球只有一個」是自己借用至臺大進修推廣學院『ESG企業永續發展與管理研習專班』時，每一名老師第一堂課必講的金句名言，至今也成為她在解釋公司為什麼要推動ESG的關鍵緣由。

「當時，我在惠普全球科技（HP Inc.）的政府關係團隊工作，這是一家堪稱為ESG標竿的低調企業，我想向政府部門闡述公司的ESG作為，卻不知從何說起…」蔡文宜吐露，當初自己只是希望了解ESG的整體脈絡，找到兼具理論與實務的課程，比方說為什麼要做ESG？為什麼從企業到政府都關心ESG這件事？

但她沒想到的是坊間的ESG課程大多著重於碳盤查和撰寫報告書，無法為其解惑，直到無意間看到臺大進修推廣學院開辦的『ESG企業永續發展與管理研習專班』。

為了解ESG的全方位面向，蔡文宜探尋坊間各校的永續課程，卻因此發現大多數的ESG課程皆聚焦於碳盤查和撰寫報告書，缺乏ESG的整體脈絡。 圖／記者吳致碩 攝影

「無論是囊括學界與業界的師資名單，或是專門針對企業負責人及中高階主管所設計的課程內容，通通符合我一直想了解的ESG內容。因為我們無須知道如何計算碳排，但我們要的是釐清並懂得判斷一家企業推動ESG的方針」，蔡文宜洞若觀火般的說明該專班吸引自己的理由。

同時，她還提及專班同學中不乏許多知名企業的董事長、總經理或是永續長、企業第二代，稱得上是臥虎藏龍，「但也因為老師知道上課的對象是誰，傳授如何做出ESG的正確方針，不被顧問公司牽著走，這才是我們專班的學習核心。」

將永續課程學以致用 期許成為地方與企業之間的溝通橋樑「為什麼，今天全世界都要做ESG？」蔡文宜指出，這是專班老師們在第一堂課最常說的開場白，每每聽見這句開場白都會再次令她深切感受到自己選對了課程，因為這就是她要的「知其然，還要知其所以然」，畢竟ESG不僅有環境面向（E），還有社會影響力（S）與公司治理（G）。

事實上，這也跟蔡文宜的第二重身份—台灣觀光地方創生協會理事長有關。她解釋，自己曾在Airbnb旅遊平臺負責公共政策，當時為了推廣台灣旅遊，經常上山下海跑部落，因此接觸到不少返鄉青年，進而發現他們大多都是憑著一股熱忱投入地方創生，由於缺乏商學院或大公司的相關培訓，需耗費較長的時間摸索適合的商業模式。

「於是，我跟一群志同道合的朋友在2019年成立協會，希望貢獻我們的經驗與所學協助這些在地青年！」但4年多來蔡文宜察覺到，地方創生團隊缺乏與大企業溝通的經驗和訓練，進而思忖由協會擔負起溝通串聯的平台角色，但如何成功說服企業便成為協會面臨的瓶頸。

蔡文宜曾為了推廣台灣旅遊，經常上山下海跑部落，因而看見返鄉青年面臨的瓶頸，故與一群志同道合的朋友成立『台灣觀光地方創生協會』，希望貢獻己力來協助這群青年。 圖／記者吳致碩 攝影

如今，經過『ESG企業永續發展與管理研習專班』的課程培訓後，蔡文宜不僅找到鏈結企業與地方的絕佳切入點：ESG的社會影響力（S），甚至還為協會成員開辦一系列的永續課程。

「臺大進修推廣學院找了四大會計師事務所的專家來幫我們上課，從實務分享中我了解到無論是地方創生團隊或公益組織想贏得企業的青睞，就必須從社會影響力著手。」蔡文宜舉企業贊助50萬元舉辦一場活動為例，以往的結案報告中只會寫到共有多少人參加，但現在協會成員會改為描述：因為這場活動讓多少人產生幸福感，或是這場活動影響多少參與者改變了觀念，方能彰顯出該企業因舉辦活動所發揮的社會影響力。

不僅如此，蔡文宜還率領協會志工籌辦一系列具社會影響力的講座「婦籌者聯盟」，將自己在專班中的收穫學以致用，她強調：「企業投入的公益標的，應當與企業或工廠所在地有所關聯；遲早有一天，這將會是評估企業社會影響力的標準之一。」

終身學習是實現自我的動能，還可實踐個人的ESG現今，蔡文宜雖身兼跨國藥廠的高階主管和地方創生協會的理事長，但其實擁有法律背景的她，在40歲以前都是擔任企業內部的法務要職，卻因不希望法務長是自己的職涯終點，故勇於轉換跑道，而她憑恃的是自己終身學習的資本。

「這要感謝我的第一份工作，那是一家新創公司。我雖是法務經理負責合約審查、智慧財產權管理與專利申請，卻被老闆賦予許多跟法律不相關的工作，比如說協助外部會計師做收支表、兼任人事主管負責招募、考核、勞健保、計算薪資與所得稅扣繳，甚至還曾代理財務主管負責跟董事會溝通併購案。但也因為這些與法律無關的工作我通通不會，卻又必須要學會，因而重返校園繼續進修，從成本會計、行銷管理到美國專利訴訟管理，我通通都是回學校上課研習」，蔡文宜解釋自己持續重返校園進修的緣由。

身兼跨國公司高階主管與地方創生協會理事長的蔡文宜認為，終身學習不僅能提供實現自我的動能，還有助於實踐自我的ESG，發揮個人的社會影響力。 圖／記者吳致碩 攝影

她由衷地認為：「對我而言，工作的價值是為了實現自我，而終身學習則能為『實現自我』提供源源不絕的動能。尤其，當你十八般武藝通通學會時，無論身處於哪一個產業皆能游刃有餘，所以我從不擔心中年失業或找不到工作，更何況當你學會後還能傳授他人、貢獻所學，這就是自己的社會影響力，沒人規定只有大企業才能履行ESG，你也可以從自己開始實踐個人的ESG。」