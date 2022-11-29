桃園環境教育 全國第一

里山里海生態廊道 全方位紮根環境教育

桃園環境教育再創佳績！日前「碳索生活館」獲得今年度（111）環保署環教場所認證優異殊榮，而境內 13個鄉鎮，從城市到鄉村，從海線到山上，共有31處環境教育設施場所，數量質量均高居全國第一！

桃園環教設施場所30再加1多元化場域跨足12行政區。 圖／桃園市政府環境保護局提供

桃園近年來致力轉型為環保產業城市，不但設定朝2050淨碳邁進，也多面向推行環境教育，讓「綠色生活」的觀念向下紮根。在 31處的環教場所，是以「里山里海生態廊道」的概念發展為主軸，包涵了海線上的濕地沙丘、藻礁石滬，到山線裡的溪流河階台地、水庫埤塘，再到防災、教育、人文等等，都是發展的主題，甚至還有垃圾掩埋場轉型的全台第一座藻礁生態環境教室-「觀新藻礁」也在去年獲得認證！

「桃園是工業密度相高，因此更需要環境永續。」桃園市長鄭文燦表示，「我們要讓環境是桃園資產而不是負債，所以包括了永續環境、循環經濟等等，都是我們發展的目標和特色，而環境教育場所的設置，則是可以讓民眾透過休憩的方式，學習並落實正確的環保觀念及作為。」正是因為這樣的想法，因此桃園市推行環教場所不遺餘力，並領先全國超過 30處以上的環教場所認證，「這是一個十分重要的里程碑！」

這31處的環教場面向多元，主要是市府積極鼓勵轄內公、私單位，運用現有空間，結合自身環境特色，推動環境教育場域認證，同時委託在地社區團體經營管理，鼓勵社區居民共同參與創造具有特色的在地文化，包括了觀新藻礁-永興社區、牽罟文化館-海客發展協會、許厝港重要溼地(國家級)-大園環保協會等等，都是以夥伴關係共同經營與串聯，例如今年第八屆國教獎民營事業組特優，還有團體組優等的台灣濕地復育協會，都是推展環教、產業永續發展的具體案例。

「透過環境體驗，來親近跟感受桃園獨特的自然環境與人文，是教育民眾最快最有效的方式。」鄭文燦指出，法條法規是屬於約束管理的層面，但如果沒有獲得民眾理解與支持，一切都是白費，而教育更要從小開始，所以除了鼓勵民間企業併進外，也著重於幼兒環境教育的推廣，例如新屋環境教育園區，便打造出適合「全齡共享」的自然環境教育場所，讓幼兒可以扮演小農夫，觀察餐桌上的蔬菜原貌；或讓孩子們可以在沙坑體驗淨灘，瞭解海洋面臨垃圾危機，以及正確的處理方式等等。

課程透過觀察生物，了解生物多樣性的重要性，並討論其面臨的危機。 圖／桃園市政府環境保護局提供

桃園市政府-營造淨灘氛圍，強調乾淨的海洋需要你我共同來維護。 圖／桃園市政府環境保護局提供

桃園市政府-推廣食農教育帶幼童認識及親手摘蔬菜，寓教於樂的最佳方式。 圖／桃園市政府環境保護局提供

目前桃園海岸4大生態亮點、5大環境教育場域已成為環教場所，包括：觀新藻礁、許厝港重要濕地、草漯沙丘、新屋石滬、海洋客家牽罟文化館。同時，市府也正在推動後湖溪泛舟、興建兼具保護海岸與景觀旅遊效果的逐浪天梯，去年設立的「里海學堂」，則注重培育種子教師及海岸生態解說員，希望民眾在旅遊之餘，能對於桃園生態有更深一層的認識。

桃園市環教場所橫跨各領域，大小朋友一起體驗先民友善捕魚的智慧。 圖／桃園市政府環境保護局提供

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