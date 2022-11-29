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2022新北歡樂耶誕城 盛大開幕 20組巨星輪番歡唱

文／ 新北市政府觀光旅遊局 提供

「2022新北歡樂耶誕城」開城至今，美照席捲各大社群版面，成為全臺民眾最期待一睹。 圖／新北市政府觀光旅遊局 提供
「2022新北歡樂耶誕城」開城至今，美照席捲各大社群版面，成為全臺民眾最期待一睹。 圖／新北市政府觀光旅遊局 提供

吸引國內外旅客朝聖的冬季盛典「2022新北歡樂耶誕城」自11月11日開城至今，美照狂洗IG，耶誕城風潮席捲各大社群版面，也成為全臺民眾最期待一睹迷人風采的璀璨雪白之城！而每年耶誕城最受大家期待的重磅活動「巨星耶誕演唱會」，今年將於12月10日、11日連續兩天盛大開唱，從晚上6點至10點於市民廣場HIGH翻新北的夜晚！演唱會兩日共20組巨星輪番上陣，金鐘、金曲光環閃耀新北歡樂耶誕城，搭配國際級演唱規格華麗登場，勢必讓巨星耶誕演唱會「聲」勢驚人！

【12月10日】巨星耶誕演唱會藝人海報。 圖／新北市政府觀光旅遊局 提供
【12月10日】巨星耶誕演唱會藝人海報。 圖／新北市政府觀光旅遊局 提供

巨星耶誕演唱會兩日也有超堅強主持陣容，三金主持人黃子佼在12月10日將與威廉、謝雨芝、風田共同主持，12月11日則與林莎、大文、李易搭檔主持。記者會上也揭曉今年的演唱會雙壓軸卡司！12月10日的壓軸為今年發行新專輯、宣布結婚雙喜臨門的「金曲創作才子」韋禮安，以及經典不敗的「實力派金曲組合」動力火車，現場將帶來千萬點擊金曲，經典神曲前奏一下，勢必引起現場觀眾大合唱；12月11日則由超強饒舌唱功的「嘻哈男神」瘦子E.SO，以及四度金曲破紀錄榮獲歌后寶座，擁有穿透力美聲的「金曲創作天后」蔡健雅壓軸，連續兩天的超豪華雙壓軸組合，不論是在表演豐富度或精采度都令人引頸期盼，眾多實力派歌手保證讓演唱會絕無冷場！

【12月11日】巨星耶誕演唱會藝人海報。 圖／新北市政府觀光旅遊局 提供
【12月11日】巨星耶誕演唱會藝人海報。 圖／新北市政府觀光旅遊局 提供

而今年人氣爆棚，擄獲全臺少女心的「超人氣潮流男團」Ozone，將首次登上「巨星耶誕演唱會」舞臺，消息一出就引發粉絲熱烈討論。其他超人氣歌手包含：小春Kenzy、大淵MUTA、八三夭、小樂 吳思賢、五堅情WOLF(S)、告五人、李東軒、陳勢安、陳威全、熊仔、閻奕格、戴愛玲等巨星都將齊聚新北歡樂耶誕城，集結搖滾、抒情、饒舌、唱跳等多元風格，華麗陣容絕對不能錯過，新成軍的「機智男孩 IT BOYZ」，也將在舞臺上帶來精彩的唱跳演出。

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