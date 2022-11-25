台灣自製獵風者衛星全功能測試完畢 預定明年3月升空

國科會轄下國家實驗研究院國家太空中心自主研發的「獵風者衛星」，預計於明年3月發射，今天完成最後一項全功能測試，代表衛星已通過所有模擬太空環境的考驗。

國科會表示，將於明年1月召開運送前審查會議檢視所有測試結果，若通過審查，獵風者即進入備便狀態，將配合發射時程運至位於南美洲法屬圭亞那，搭乘法國亞利安太空公司的織女星C型火箭發射升空。

獵風者氣象衛星預定於明年3月發射，也是自福衛五號後第二顆台灣自製衛星與首顆自製氣象衛星，象徵台灣太空科技能力。

國科會表示，獵風者衛星包含酬載共有82%由台灣研發製造，若加上地面設備，共有超過20家台灣的研發單位及廠商參與，升空後將執行海面風場的觀測任務外。

國研院太空中心表示，獵風者衛星於今年6月完成太陽能板組裝後即進行太空環境測試，接續在太空環境測試之後的全功能測試，則包括指令、姿態控制、以至酬載儀器等所有次系統都能正常運作，且維持設計的性能。

太空中心說，最後還要進行測試報告彙整分析，負責各次系統的太空中心同仁必須檢視每個階段的測試數據，進行交叉比對、歸納各項設計效能的變化趨勢，總結出一份完整的分析報告。此外，太空中心也啟動獵風者衛星的操控演練，針對衛星升空後可能遭遇的各種狀況模擬除錯，確保衛星發射後若遇到問題，可從地面下指令操控衛星來克服。

獵風者衛星的任務酬載為太空中心自行研發的「全球導航衛星系統反射訊號接收儀」（Global Navigation Satellite System-Reflectometry，GNSS-R），GPS反射訊號應用是近十年才興起的研究，台灣能在短時間內自行研發這項任務酬載，代表除了遙測衛星外，也有研製氣象衛星的基礎能力。

國科會主委吳政忠表示，衛星產業鏈包含衛星製造、發射服務、地面設備、後端應用等四大領域，太空中心將全方位發展太空技術，以串接完整的產業鏈，有助台灣太空產業進步更快速。