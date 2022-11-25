室內室外空品都要顧！臺中市推動室內空品自主管理標章認證

臺中市環保局輔導清水服務區取得室內空品自主管理標章。 圖／臺中市政府環境保護局 提供

臺中市政府環保局治理空污秉持「先大後小、先公後私」原則，積極推動「藍天白雲行動計畫」全方位改善臺中空污問題。經統計今年至10月，細懸浮微粒PM2.5濃度為每立方公尺12.8微克，符合我國及日本空氣品質標準15微克以下，也是中南部第一個符合空品標準的縣市，顯見近年推動「藍天白雲行動計畫」已獲得空品改善成效。

環保局表示，國人每日約有80-90%時間於室內活動，長期吸入室內空氣中濃度過高的二氧化碳、懸浮微粒、甲醛等物質易造成頭暈、注意力不集中等身體有不舒適症狀，因此場所室內空氣品質優劣對民眾健康影響甚鉅，為此，空氣品質改善不應僅限於室外的空品改善成效，環保局也積極推動室內空氣品質改善與管制工作，以捍衛市民室內場所呼吸權。

臺中市環保局輔導泰安服務區取得室內空品自主管理標章。 圖／臺中市政府環境保護局 提供

環保局建議，民眾應避免選用含有甲醛及揮發性有害氣體之劣質建材，為維護居家健康，良好的室內空氣品質可以透過簡單的步驟包括開啟換氣設備、開啟窗戶或緊急出入口等方式，讓室內外空氣得以流通，並且室內地面、牆面、天花板應保持清潔且無水漬，定期清理冷氣機或空氣清淨機濾網，如果上述方式皆無法改善，則可考慮採用工程方式改善。

此外，行政院環保署自100年11月23日推動《室內空氣品質管理法》至今，已公告共2批列管場所，包含大專院校、百貨量販商場、大眾運輸、醫療社福機構、各類展覽館、電影院、視聽歌唱業、健身場所及政府機關等16項類型。若場所自主由良好級提升為優良級，其定期檢測頻率可由2年延長為3年1次及減少採樣點數，除了節省檢測的費用外，更有助於共同推動公私場所自主管理工作，維護公眾健康；而環保局也會不定期追蹤查核及室內空品檢測，以了解各場所落實程度。

臺中市環保局巡查檢驗公私場所室內空品。 圖／臺中市政府環境保護局 提供

環保局指出，去(110)年7月公告室內空品自主管理標章作業要點，臺中市公告場所共計193處，針對列管之公告場所每年皆派員進行巡查檢驗，以督促場所落實自主維護，另對敏感性族群之非公告場所(如幼兒園、產後護理機構、托嬰中心)，也不定期加強巡查檢驗並現場給予改善建議，環保局已輔導臺中市公私場所取得標章認證共108處，分別為優良級標章59處、良好級標章49處，且持續增加中，環保局呼籲公私場所加入室內空氣品質自主管理標章行列，共同維護市民健康。

為讓公私場所營造室內空氣品質優質場所，環保局亦持續輔導公私場所申請室內空品自主管理標章，今年更與交通部高速公路局中區養護工程分局合作，共同輔導國道1號泰安服務區及國道3號清水服務區等2處非公告列管場所，其位於國道1號及3號南來北往的中繼點，每天往返旅客眾多，為維護旅客健康，中區養護工程分局鼓勵經營廠商申請自主管理標章認證。環保局也透過法規說明、現場訪查及輔導等方式給予經營管理單位各項建議、協助改善並提升室內空品，讓中央地方、公私部門合力催生全國國道1號及3號服務區各第一張的室內空品自主管理標章，讓民眾安心出外旅遊。

臺中市環保局協助公私場所改善室內空品。 圖／臺中市政府環境保護局 提供

環保局長陳宏益強調，室內、室外空氣品質都很重要，臺中市政府為守護民眾健康，積極推動藍天白雲行動計畫，執行十多項空污防制作為，已有效讓空品改善。惟空氣品質好還要更好，各項空氣品質改善對策有賴各界共同努力推動，尤其室內空氣品質的維護除了公告列管場所應符合法規規範之外，更需要其他公私場所自主管理維護，攜手響應室內空品自主管理標章制度，共同維護臺中市空氣品質及守護市民健康。

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