中市AI科技結合資源循環防制河川揚塵提昇環境品質

臺中市環保局結合經濟部水利署第三河川局及大安區頂安社區等單位合作，利用AI科技智慧水線搭配自產的阿罩霧培養土及回收破碎後的廢木屑，以資源循環理念，抑制揚塵產生，打造波斯菊花海。

AI智慧水線結合環保資源再利用打造波斯菊花海，前後比對照。 圖／臺中市政府環境保護局 提供

AI智慧水線結合環保資源再利用打造波斯菊花海，前後比對照。 圖／臺中市政府環境保護局 提供

環保局表示，「AI智慧水線」由第三河川局與環保局合作設置，由第三河川局提供水線及電力設施，環保局提供AI智慧空品模組架設於大安溪三十甲堤防，當空氣品質監測達一定濃度時，將自動觸發水線灑水，達到立即降低懸浮微粒濃度，提升揚塵防制成效，今年運用環保資源循環再利用理念，在灑水區域範圍利用霧峰區清潔隊生產富含有機質之阿罩霧培養土與河道砂源依照不同比例混合，並與頂安社區里民共同種植波斯菊，上層鋪設大安區清潔隊破碎之廢木屑作為防制揚塵及固定種子，透過AI智慧水線自動執行澆灌作業，使河道高灘地開滿各式花色波斯菊，透過AI科技結合資源再利用及公私協力將單調河道增添繽紛色彩。

波斯菊花海成為網美打卡新熱點。 圖／臺中市政府環境保護局 提供

波斯菊花海成為網美打卡新熱點。 圖／臺中市政府環境保護局 提供

此外，環保局也持續推動跨單位河川揚塵防制工作，邀集經濟部水利署第三河川局、林務局東勢林管處及臺灣臺中港務分公司等單位，於110年度辦理河川揚塵裸露地改善工作達64.46公頃、河川公地種植許可聯合稽查及輔導共計32次、推動東北季風期間各單位道路認養洗掃街累計6萬3,594公里等防制作為，使民眾對於河川揚塵改善感受度由102年的1.6%提升至77%，顯示河川揚塵防制工作已頗具成效。

環保局長陳宏益表示，感謝各單位一起共同努力，臺中市連續8年均無發生河川揚塵事件，未來環保局將會持續做好河川揚塵防制相關工作，讓臺中市河川揚塵不再發生。

臺中市政府環境保護局廣告