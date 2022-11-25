中市柴油車排煙多元管制輔導見成效 檢測流程再精進

1963年11月25日，蔣中正總統偕同夫人蔣宋美齡前往南部軍事基地，參觀海軍和陸戰隊的兩棲突擊登陸演習。這是蔣中正在當年年終校閱三軍的行程之一，陸軍的親校已於月中在北部舉行。 海軍演習歷時九十分鐘，艦隊的海上操演和困難地形突擊登陸作戰的聯合演習，在最高統帥及千餘位中外來賓面前，充分展現了海軍的綜合戰力，海軍部隊專精訓練的成效及戰備實況，也給了所有看過的人士深刻的印象。

2022-11-25 08:30