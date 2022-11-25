中市柴油車排煙多元管制輔導見成效 檢測流程再精進
臺中市空氣品質改善良好！依環保署空品監測站資料顯示，111年1月至11月23日止臺中市PM2.5平均13.1微克/立方公尺，已達到國家標準，相較於四年前107年同期19.0微克，大幅減少5.9微克，改善率高達31%；且空品不良日，今年截至11月23日為11天相較107年同期56天，亦大幅減少45天。
環保局表示依環保署排放清冊顯示，大型柴油車PM2.5排放量占全市約14%，環保局近年推動一系列多元管制及服務，加強特定區域及季節管制，並改善檢測流程，協助車主掌握車況減少排煙，共同為達成空品改善目標努力。
近3年鼓勵轄內車主申請汰舊換新補助，臺中市1~3期車數顯著下降17.3%(減少2,105輛)；4期以上期車數亦顯著提升17.1%(增加2,687輛)，加速高污染車輛汰除成效顯著。
另推動區域管制，劃設全國面積最大的臺中港空氣品質維護區，進出柴油車每年多達400萬輛次，考量管制對象眾多且來自全國各地，為減少衝擊影響，特別規劃給予合理改善期，將於112年9月23日正式生效。近年港區大型車隊配合環保局政策優先採用4期以上大型柴油車，目前進出港區4期車以上比例已達72%以上。
另於空品不良好發季節（10月至隔年3月）加強高污染車輛稽查，不定期與鄰近縣市跨區合作聯合稽查，今年10月~11月共攔查194輛，其中執行排煙檢測計150輛，檢測不合格計31輛(不合格率20.7％)，不合格車輛後續將依法告發，要求車主限期完成改善。
環保局也持續檢討精進檢測流程，導入「檢驗軟體雲端E化整合系統」，利用車牌辨識系統自動匯入受檢車輛基本資料，並使用平板電腦與車主進行車況檢點及結果確認，檢驗相關數據自動上傳雲端系統，車主可透過掃描查詢網頁QR-Code，輸入車號即可查詢最近3次檢驗結果，並可自行輸出利用，具有省時、減碳、易查詢等精進特色，每年可減少減少使用3萬多張表單。
在此提醒車主落實車輛定期保養，維護良好車況，並鼓勵多多利用環保局排煙檢測服務，可透過柴油車檢測預約網址（請點選線上預約作業-選擇縣市辦理預約或撥打預約專線：04-23272618），自主到驗以確認排氣符合標準。
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