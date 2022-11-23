不畏造謠、抹黑! 吳大村正向迎戰 端出牛肉讓人民有感

激戰！南投縣集集鎮長選舉進入短兵相接階段，實體戰、空戰齊發。本月16日在集集鎮公所三樓舉行公辦政見發表，鎮長候選人吳大村表示，在過去四年沒有公職的情況下，他仍然勤做社會公益，長期擔任義消、警友站及在地學校的顧問，還有今年剛好第十年的家扶中心委員，幫助機關、弱勢團體他毫不猶豫，且能從回饋社會的過程，感受到幸福。

南投縣長候選人許淑華(右)與集集鎮長候選人吳大村(左)願攜手帶動集集繁榮。 圖／南投縣長候選人許淑華服務處提供

集集曾獲選為十大觀光小城之美名，隨著疫情、大環境的改變，遊客人數明顯減少。吳大村說，集集有很好的天然資源、古蹟、景點，若把這些現有的資源串聯，把小鎮環境好好的整理，花台、路樹、指示牌及公共廁所指引等改善，讓在地人有故事可說，讓遊客有東西可看，他有信心能與縣長候選人許淑華，一同帶動集集繁榮。

在社會福利方面，他提倡生育津貼2萬元，敬老津貼提高至1,000元，爭取集集鎮設立復健中心做物理治療，解決「做事人」的酸痛問題，推動幼兒園雙語教育、社區綠色照顧等。另在田、隘寮里成立簡易辦事處，讓田、隘寮的鄉親陳情、辦事都方便。政見發表的最後，吳大村高喊若當選集集鎮長，願意用拋磚引玉的概念，捐出每月ㄧ半的薪水，呼籲大家共襄盛舉，幫助集集鎮的邊緣戶，開創集集鎮「急難救助專戶」。

田、隘寮里民為集集鎮長候選人吳大村成立後援會。 圖／南投縣長候選人許淑華服務處提供

對於兒子先前被鎮長提告恐嚇一案，吳大村表示，鎮長的過度反應及渲染已嚴重影響名譽，而對手陳昭煜於辦理「鄉親來開講」活動，公開場合本來就無設限參與對象，怎能說是侵門踏戶？陳昭煜表述自己未聽到兒子說的話，隔日就在line群組散佈不實訊息，是日又在公開場合渲染、毀謗，意圖使人不當選，因此提告陳紀衡及陳昭煜兩人。陳紀衡要求公開錄音檔讓民眾公評之下，經與律師討論後，於15日在吳大村（集集鎮長候選人）臉書粉絲專頁公佈，希望透過司法還給他及兒子一個公道。

針對台16線假日開放砂石車一說，他表示過去南投縣是觀光大縣，假日沒有開放砂石車，但是這兩年，台16線假日的車輛明顯減少，在道安會報多單位共同的決定，是有條件的開放，有路段跟時間的限制，而且只是試辦。希望對手不要藉此誤導視聽，要講述事情的始末讓民眾知道。

集集鎮長候選人吳大村至幼兒園發送口罩關懷孩童。 圖／南投縣長候選人許淑華服務處提供

吳大村車隊拜票懇請鄉親支持。 圖／南投縣長候選人許淑華服務處提供

吳大村表示，南投縣兒童享有免費營養午餐，財源來自本縣的砂石疏濬資源開發基金。他說砂石產業有加工業和運輸業之分，濁水溪沿線的廠商多數是砂石加工業，大家都很配合交通安全的宣導，而且廠商在台16線都有認養道路，每個月捐出3萬元的道路清洗費，來維護我們的環境。集集不大，民風純樸，呼籲對手勿打烏賊戰、勿將合法產業汙名化。

吳大村說，這次的選戰是關鍵，懇請鄉親支持，未來讓許淑華在縣府，吳大村在公所，兩人共同來建設集集，一定會創造地方和諧發展。