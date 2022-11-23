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20年服務經歷 許淑華：初心未改 籲民眾踴躍投票

撰文／ 簡銘佑

投票日在即，許淑華說他由衷感謝南投鄉親20年的支持，從27歲選上縣議員，31歲成為南投市長，39歲進立法院，從議員、市長、立委到挑戰縣長，始終努力不懈，立委任內更爭取109多億建設經費到各鄉鎮，對南投服務的初心從未改變，也從未離開我們共同深愛的這片土地。

擁有20年服務經歷的許淑華，由衷感謝南投鄉親一直以來的支持。 圖／南投縣長候選人許淑華服務處提供
擁有20年服務經歷的許淑華，由衷感謝南投鄉親一直以來的支持。 圖／南投縣長候選人許淑華服務處提供

許淑華提出《三大主軸》，《十大願景》，承諾在當選後努力實現，讓南投人為家鄉驕傲。 圖／南投縣長候選人許淑華服務處提供
許淑華提出《三大主軸》，《十大願景》，承諾在當選後努力實現，讓南投人為家鄉驕傲。 圖／南投縣長候選人許淑華服務處提供

許淑華推出(一)領投發展、(二)全民宜居、(三)創新永續的《三大主軸》，《十大願景》政見，當選縣長後一定努力實踐，主要政策目標如下：

《領投發展》方面，有「農業產銷」、「特色觀光」、「經濟產業」、「交通運輸」願景：(1)鼓勵青農返鄉並推動科技農業；(2)推展特色觀光軸線，輔以智慧與永續為導向；(3)促進多元經濟產業發展、創造就業機會、增加家戶所得；(4)完善道路運輸系統、強化轉運與共乘。

《全民宜居》方面，有「樂齡照護」、「人才育成」、「城鄉共好」願景：(1)建立屬於在地長照需求的政策，讓更多在地青壯年加入長照系統；(2)培養孩子城鄉移動的生存能力、鼓勵青年留鄉發展；(3)透過科技、產業與環境系統性的檢視與探討，均衡城鄉發展。

許淑華說要建立屬於在地長照需求的政策，照顧好在地的長輩。 圖／南投縣長候選人許淑華服務處提供
許淑華說要建立屬於在地長照需求的政策，照顧好在地的長輩。 圖／南投縣長候選人許淑華服務處提供

《創新永續》方面，有「永續家園」、「跨域創新」、「智慧南投」願景：(1)以永續低碳作為施政核心，以節能減碳為規劃政策；(2)利用創新科技，凝聚人才、活化在地特色；(3)借重大數據、人工智慧與物聯網科技，提供縣民即時、準確、便捷的治理與服務。

讓南投成為全民宜居的城市，每個鄉親都能快樂生活，是許淑華長久以來服務的初心。 圖／南投縣長候選人許淑華服務處提供
讓南投成為全民宜居的城市，每個鄉親都能快樂生活，是許淑華長久以來服務的初心。 圖／南投縣長候選人許淑華服務處提供

許淑華說：20年的服務經歷，始終初心未改，想為深愛的這片土地，貢獻自己的一份力量。 圖／南投縣長候選人許淑華服務處提供
許淑華說：20年的服務經歷，始終初心未改，想為深愛的這片土地，貢獻自己的一份力量。 圖／南投縣長候選人許淑華服務處提供

如今48歲的他，帶著20年的服務經歷，許淑華已經準備好了。

11/26星期六，許淑華也懇請大家踴躍出來投票，支持南投縣長候選人2號許淑華。

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