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北市議員選舉 亮點新人陷入苦戰

聯合線上／ 文：郭耿瑞

台北市長選舉進入白熱化的倒數階段，議員選舉同樣競爭激烈。而這次國民黨推出幾位幕僚世代與主播出身的亮點新人，這次卻意外地陷入苦戰。普遍而言，一般人都認為新人在綠營出頭的機會大於藍營，藍營對新人而先相對地較不友善，而這次議員選舉是否真是如此？

以松山信義區為例，國民黨兩大女戰神王鴻薇與徐巧芯都在這區，空戰表現優異獲得選民的認可。而資深議員戴錫欽與秦慧珠，連任多屆，地方基層實力雄厚。這使得新人詹為元陷入苦戰，即便有丁守中與蔣萬安的加持，政論節目也屢屢露面，但仍舊掙扎。

台北市長參選人蔣萬安為市議員新人參選人加油打氣。 圖／郭耿瑞 攝影
台北市長參選人蔣萬安為市議員新人參選人加油打氣。 圖／郭耿瑞 攝影

大安文山區的楊植斗雖是羅智強的接班人，但四年前的四萬多票能轉移多少到楊植斗身上仍屬未知數。雖然頂著羅智強空戰的優勢，但不掛選舉看板讓楊植斗在選區的能見度受限。加上目前大安文山國民黨現任是七席議員，但這次就提名了八席候選人，加上親藍的曾獻瑩也加入戰場，分票的結構讓新人楊植斗備感艱辛。

最後，中山大同區的柳采葳擁有知名度，不過現任陳炳甫與葉林傳除了地方實力不容小覷之外，更因兩人都是議長或副議長的熱門人選，在議員選票上有著輸不得的壓力。而此區女將眾多，婦女保障名額形同虛設，泛藍也有其他人選來分票，這讓柳采葳已經打出告急搶救牌。

國民黨松山信義區推出幕僚世代亮點新人詹為元。 圖／截自：詹為元臉書
國民黨松山信義區推出幕僚世代亮點新人詹為元。 圖／截自：詹為元臉書

地方輔選幹部分析，國民黨的支持者經常會說黨中央不培養新人，但每每有新人參選時，不論是知名度又或者是黨部的配票系統，以及藍營支持者的投票意向而無法被善待，這導致需多優秀的藍營新人經常被扼殺在第一次參選的過程，讓國民黨青年人才培育出現斷裂。

2018年時，國民黨在北市有大批優秀的新人，如游淑慧、李柏毅、張斯綱、徐巧芯等人，擁有不錯的背景經歷與空戰能力，加上當時韓流的影響，順利輕騎過關。而2022年的新人雖然背景也不錯，但空戰被現任的壓縮，加上這次選情非常冷，客觀環境較為不利，最後的過關與否，就看藍軍支持者對新人的友善程度而定。

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