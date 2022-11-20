澎湖家扶歲末送暖 賴峰偉籲鄉親助貧讓人間更溫馨

澎湖家扶中心歲末送晚，逾100攤愛心攤位響應，現場也發送愛心物資，讓弱勢家庭在歲末能夠「寒冬暖暖，幸福滿滿」，正拚選戰的澎湖縣長賴峰偉今早也與國民黨主席及的中廣董事長趙少康連袂到場助力，呼籲較富有的鄉親要多幫較貧窮的家庭，讓人間更溫馨。

澎湖家扶「寒冬暖暖 幸福滿滿」歲末送暖親子園遊會，今早在文澳祖師廟前廣場舉行，湧入數千民眾，不輸造勢場次，吸引不少競選團隊的穿梭拜票，宛如選前另類競技場，熱鬧滾滾。

這場園遊會邀281戶經濟弱勢家庭參與，愛心攤位熱鬧非凡，目前正值選戰最後階段，包括議長劉陳昭玲等候選人都撥空到場，送上關懷。

據家扶基金會的調查，澎湖偏鄉地區約84.3%弱勢兒少缺，仍缺乏學習設備資源，弱勢兒少每餐僅 32 元可用，因此餐食選擇只能以價格為考量，無法兼顧營養，另逾5成家庭，生活物資不足、近3成防疫物資不足，疫情的衝擊比一般家庭更大，澎湖家扶中心今年4到9月約有4成的受助家庭染疫，無法工作，整體環境相對不利。

澎湖家扶中心活動總召蕭淳憶說，受疫情影響，活動初期募資不易，所幸在各界協助下，愛心物資終於到位。現場認捐攤位逾100多攤，明年初接續會推動年菜勸募及弱勢家庭獎助學金。

澎湖縣長賴峰偉說，副議長陳雙全兼任家扶中心主委逾20年，助人無數，寒冬送暖是人類情誼的最高升華，澎湖鄉親比較富有的若能幫助較貧窮的，人間會更溫馨。國民黨主席朱立指社會需要大家付出奉獻，幫助需要被幫助的弱勢，社會才會更平安溫暖。他也趁機推舉賴峰偉是最有愛心的縣長，能為澎湖做出更多的貢獻。趙少康為公益下定義，指公部門結合民間如家扶中心等機構，將威力無窮。 澎湖家扶中心歲末送暖親子園遊會，逾100攤愛心攤位響應，不少候選人也撥空 表達關懷。記者王昭月／攝影 國民黨澎湖縣黨部也認捐家扶愛心攤位，巧遇黨主席朱立倫及縣長賴峰偉到場，歡喜合影。記者王昭月／攝影 議長劉陳昭玲（左二），縣長候選人葉竹林（右）及兼任家扶中心主委的副議長陳雙全（左三）等人貼上象徵助弱勢家庭翻轉新生活的紙板。記者王昭月／攝影 澎湖縣副議長陳雙全兼任澎湖家扶中心主委逾20多年，助人無數。記者王昭月／攝影 正值選舉的澎湖縣長賴峰偉在國民黨主席朱立倫，中廣董事長趙少康陪同下，參加澎湖家扶中心主辦的歲末送暖園遊會。記者王昭月／攝影

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