周江杰參加竹東公辦政見會 爭取交流道及提大新竹合併

民進黨新竹縣長候選人周江杰今天參加竹東鎮公辦政見發表會，他首先針對竹東交通問題發聲，將爭取國道3號竹東交流道，同時強調必須透過大新竹合併，來將新竹市光復路及竹東中興路、長春路整條路重新規畫，以加速竹東發展速度。

周江杰表示，若他當選上任後，首先就要推動大新竹合併的計畫，他強調，大新竹其實就是一個共同的生活圈，大新竹合併才可以提升行政效率，就如連接竹東與新竹市的縣道122線為例，沿路被分為光復路、中興路及長春路，雖同是一條路，但卻被切為3段。

周江杰認為，這整條道路的交通規畫如果沒有辦法在同一個政府管轄的方面，未來如果要推動相關交通建設，就可能會遇到很大困難，他也向鎮民喊話「新竹縣、新竹市這幾年的發展，相信在場竹東鎮鄉親和各鄉鎮朋友都看在眼裡，新竹市開始大步邁進，新竹縣有許多鄉鎮在基礎建設上在公共服務上開始落後周邊縣市」。

周江杰說明，必須持續在一個大新竹藍圖下進行整體規畫，新竹才能往前邁進，他更指出新竹市已經前進加速了8年時間，如果竹東鎮能夠順暢交通熱區、平衡教育資源、提升醫療福利，就有機會迎頭趕上。

周江杰還提出將爭取國道3號在竹東重埔地區設立交流道，他指出，過去十幾年，竹東人要讓高速公路，都必須到芎林才能上，但就連桃園的楊梅、龍潭都已經有第2交流道完成通車，因此竹東人需要的交流道不能再等，他上任後就立刻會向交通部爭取。

周江杰還提到，竹東鎮立圖書館在30多年前他去看書的時候，樣子就已經跟現在差不多，現在這個圖書館，還停留在當年的狀況，但竹東人口將近十萬人，溪南地區需要有一個圖書館縣立分館，來照顧竹東、北埔、峨眉、橫山鄉親的閱讀需求。

周江杰也希望，年輕人回到竹東這個故鄉，要有一個安身立命環境，他說，對年輕人來講，需要有創業輔導基地，現在新竹縣政府把這個基地第一個放在新豐，但竹東鎮絕對有需要，周江杰認為可以將竹東火車站旁邊的空間盤點出來，讓年輕人有機會，讓年輕人有一條平坦返鄉服務的路，可以照顧長輩，可以讓孩子好好長大。

周江杰最後指出，現任縣政團隊近幾年推動的「3年投入2億元改造22座公園」的特色公園計畫，其中竹北市有19座、芎林鄉3座，竹東將近十萬人口，卻一座都沒有，他提出每鄉鎮市都要有特色公園，每鄉鎮市都要有親子館，朝這方向規畫，讓城鄉均衡發展。

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