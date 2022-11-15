影／陳吉仲勘查嘉縣小番茄病蟲害災情 符合現金救助明年辦保險

繼高雄小番茄感染黃花捲葉症，俗稱「瘋欉」裂果嚴重；嘉義縣也發生相同病蟲害，農委會主委陳吉仲下午到六腳鄉勘災，果農訴苦損失9成，陳吉仲說，氣候暖化異常，高溫少雨造成，損失逾2成以上，符合現金災害救助，每公頃救助5萬1千元，明年開辦小番茄保險，台南區農改場產區辦防治講習，避免再染病。

立委陳明文、蔡易餘，嘉縣農會總幹事黃貞瑜及產區鄉鎮市農會總幹事、農業處長許彰敏、農糧署、台南區農改良場等代表，與陳吉仲到六腳鄉三義村黃姓果農溫室小番茄果園勘查，台南區農改場義竹工作站長彭瑞菊說，果園感染番茄黃花捲葉症，高溫少雨，銀葉粉蝨大量繁殖，每顆卵可繁殖200隻銀葉粉蝨，未及時防治，成倍數繁殖，造成葉子又黃又捲，有效防治，要從種苗就清源。

「去了了！去年3分地收成百萬元，今年只剩10萬元」，黃姓果園說，染「瘋欉」小番茄裂果嚴重，葉子又黃又捲難防治，整區廢園，他栽種10多年頭一次碰上，損失慘重。農民說，連南瓜等蔬果也染病。小番茄面積產量大的太保市農會總幹事黃麗貞說，太保玉女小番茄約80公頃，至少近百名農民反映染病，結果不良、植株萎縮等問題，有農民全園拔除重新栽種。

陳吉仲說，將由台南區農改場到產區鄉鎮市辦理防治講習，11月高溫還有30多度，又少雨，不只嘉義縣發生病蟲害，屏東、高雄產區也是一樣，嘉義縣產區損失逾2成，部分產區損失更高，達到現金救助標準，每公頃救助5萬1千元，由縣府提報勘查辦理，小番茄是高經濟作物，明年開辦保險，保障果農，另協助早日擺脫果實蠅疫區，進軍日本等國際市場。