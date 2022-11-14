新北產業園區捷運出土段受害廠戶自救會 嚴正陳情
北捷環狀線五工路出土段變更路線設計，未依法執行環評嚴重違反國家法律，新北產業園區捷運出土段受害廠戶自救會提出嚴正陳情。
北捷環狀線Y17至Y19A站間路出土段，由思源路到五工路，變化說明圖如下(各站編號依照環說書編定，非現行營運站號)
經過長時間的發展，台灣人民已具備民主國家的法治素養，所有行政主管及行政人員必須遵守國家法律，台灣民主政治才能繼續健康且高度發展，並受到國際高度肯定。若行政主管好大喜功、以重大公共建設為藉口，無視國家法律的規定恣意妄為，將可能讓有心人士高舉重大建設之名，循一己之私之實，國家法律名存實亡。
台灣人民必須全力捍衛民主國家、國家法律。
新北產業園區捷運出土段受害廠戶自救會，即日起於各大報章刊登嚴正陳情書
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