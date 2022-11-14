新北產業園區捷運出土段受害廠戶自救會 嚴正陳情

北捷環狀線五工路出土段變更路線設計，未依法執行環評嚴重違反國家法律，新北產業園區捷運出土段受害廠戶自救會提出嚴正陳情。

對於未依法辦理環評的五工路出土段，大批有專業技術的年青人，為維護國家法律，於2021年3月19日到台北市政府陳情。 圖／新北產業園區捷運出土段受害廠戶自救會 提供

2021年4月28日受害員工、居民及合法廠商到環保署參與一起遞交公民告知書及陳情書給環保署。 圖／新北產業園區捷運出土段受害廠戶自救會 提供

北捷環狀線Y17至Y19A站間路出土段，由思源路到五工路，變化說明圖如下(各站編號依照環說書編定，非現行營運站號)

圖／新北產業園區捷運出土段受害廠戶自救會 提供

經過長時間的發展，台灣人民已具備民主國家的法治素養，所有行政主管及行政人員必須遵守國家法律，台灣民主政治才能繼續健康且高度發展，並受到國際高度肯定。若行政主管好大喜功、以重大公共建設為藉口，無視國家法律的規定恣意妄為，將可能讓有心人士高舉重大建設之名，循一己之私之實，國家法律名存實亡。

台灣人民必須全力捍衛民主國家、國家法律。

圖／新北產業園區捷運出土段受害廠戶自救會 提供

新北產業園區捷運出土段受害廠戶自救會，即日起於各大報章刊登嚴正陳情書

詳細內容請參閱https://m.facebook.com/106744264862500/