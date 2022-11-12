【專家之眼】本朝的故宮騙很大

就在立委視察故宮庫房的前一天清早，民進黨立委林宜瑾忽然在粉專貼了一篇文章，標題為「馬英九時代，為了塞進展示櫃，故宮人員蓄意把畫作『剪開』？！」相當聳動。內文指出，今年依文資法指定的重要古物《黃河蘭州浮橋圖》遭人為故意毀損，還批馮前院長隱匿、未懲處。

故宮隨後發了新聞稿，說「查無懲處紀錄」，而且遭裁切花綾之文物「無進行修護之紀錄」。一時之間，媒體紛紛報導了「古圖遭毀損」的新聞，可謂萬箭齊發。這顯然是蓄意操作，因為立委視察庫房，是想檢視故宮古瓷連環破的來龍去脈。炒作黃河浮橋圖事件，抹黑前朝，可趁機轉移焦點，撇清責任。

只是沒想到，新聞出現才一天，前立委陳學聖就還原了真相。早在2013年他就揭露了此事，當時擅自作主裁切花綾的林研究員，也被免除了科長一職。而且原圖毫髮無傷，如今卻被刻意誤導為畫作受損，實可謂居心叵測。故宮在瞞天大謊被拆穿後，發新聞稿說這「並非公務員考績法規定的記過等懲處內容，不列入個人的懲處紀錄。」因為該員係「研究員兼科長職，該調動僅是免兼科長職務。」這種解釋簡直是強詞奪理。官位免了，考績獎金沒了，職務加給也丟了，這不叫懲處，什麼才是懲處？

堂堂故宮公然說謊，已經夠離譜了，還不准員工說真話。立委考察庫房時，盧姓研究員說，黃河圖的裱褙花綾已修復，並說林科長是行政疏失，非損毀古物。為此，吳院長怒批她外行，林宜瑾還要吳密察做出一些懲處。真令人毛骨悚然！盧是照著專業，就事論事，這樣有什麼錯？一定要幫長官睜眼說瞎話才行嗎？立委又憑什麼對故宮內部管理指手劃腳？

就在同一天，立委視察書畫處庫房，發現故宮打算退回的蘭千山館文物只佔了四個櫃子，之前故宮宣稱的「庫房不足」理由，完全不成立。於是吳院長又改口說，「自然人長期無償寄存不是辦法，國外的博物館作法多是接受法人名義寄存案」。殊不知，世界各博物館接受「自然人」寄存藏品，非常普遍，也是求之不得，而且我們國圖就接受不少自然人的藏品寄存。可見說了一句謊話，就要用一連串更大的謊話來圓。

日前立委魯明哲踢爆故宮南院無人機除了充電用的電是台製的之外，其他全部是大陸貨，已違反招標需知第十一條的「不允許供應大陸地區標的」規定，故宮之前說的招標合法，實為欺瞞；當初故宮打著讓全世界看到台灣自己從硬體製造到軟體研發已具備世界級水準的旗號，瘋狂灑錢搞無人機，原來也是一場騙局。

如今的故宮，已毫無誠信可言，既不尊重專業，又不務正業，甚至以改革之名，搞宮鬥之實，怎麼不讓人擔心古物的安危？