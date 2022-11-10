擁抱永續未來！根基營造3大心法 擘劃ESG轉型

掌握「永續」關鍵字，引領產業開創新風貌，不單是企業正在尋找的答案，更是全球一致關注的焦點。成立四十年的根基營造，是ESG典範企業-冠德集團成員，重視誠信與永續經營的企業文化，融合根基堅持的創新及品質，不僅為鋼鐵般的傳統產業注入溫柔的風景，也引領營建產業走出新局。

由根基營造設計及施工之新店寶高智慧產業園區，榮獲「公共工程金質獎」。 圖／根基營造提供

營建永續轉型1.0 價值轉型

「營建業除了蓋房子，還能為社會創造哪些價值?」在媒體鎂光燈照不到、工程車也很難開進去的狹窄山路盡頭，根基營造看見了企業的價值與使命。

一般人可能很難想像，家中沒有浴室可使用，生活會是什麼樣子?更難想像，在經濟繁榮的台灣，竟然還存在著這樣的家庭?致力於偏鄉社會服務的社工潘美仙說，「台灣人很有愛心，在偏鄉地區的弱勢家庭若缺乏物資，很多人都會願意慷慨捐贈，但房屋修繕、水電不便的居住問題卻難以解決。」

偏鄉路途遙遠，修繕建材運送不易，修繕工程也需要由專業人員進行，如此費時費力的事，一般公益團體做不到，於是根基營造把這份重責大任一肩扛起！

貨櫃屋吊掛機具深入山區，為偏鄉家庭帶來全新的生活空間。 圖／根基營造提供

當公益遇上減碳 成就最有溫度的循環經濟

在高雄桃源山區有一戶人家，爸爸因照料嚴重車禍的孩子而中斷了工作，但令人更心疼的是他們在此租屋多年，卻從沒有屬於自己的衛浴空間，只能借用鄰近的活動中心上廁所、洗澡。在接受根基協助修繕房屋、接通浴廁管線後，這位爸爸感動地說：「完工當晚，小孩放學回家洗澡，一洗就是一個多小時！期盼多年的熱水澡總算實現了。」

還有另一戶人家，爺孫倆相依為命住在茂林山上的鹿寮，每逢下雨屋頂就會漏水。為了給孩子更完整的起居空間，根基團隊把貨櫃屋運送到山區吊裝，並為他們整地坪、安裝水電，讓這家人有了遮風擋雨的家。

南部辦公室拆除，工程人員悉心保存建材，讓循環利用有各種可能。 圖／根基營造提供

回顧根基營造的公益修繕已行之有年，從八八風災協助受災戶重建家園、為工程鄰近鄉里修復社區公共空間，去年配合南部辦公室拆除，根基營造再次攜手供應鏈夥伴一起投入公益，使用拆下來的建材為偏鄉家庭修繕房屋，將公益融合減碳作為，創造「循環經濟」的另一種可能，也彰顯根基在施工管理之餘，更肩負起整合資源，實踐對環境的使命。

營建永續轉型2.0 綠色轉型

「高成本但對社會有益的事，別人不做，我們來做！」秉持這樣的精神，根基營造除了投入公益，更透過前瞻的眼光推動產業永續變革，積極回應近年來席捲全球的綠色風潮。

引進BIM打造建築界的「元宇宙」

「全台最美公路—南迴公路」、「新店寶高智慧產業園區」、「桃園會展中心」……，積累四十年的工程實績，根基營造是政府單位的「夢幻隊友」，不僅如期完工，更以高品質鍛造出品牌實力。根基持續投入公共工程，與政府合力打造「永續城市」，住宅建案也落實集團「綠色家園」願景，持續往低碳運營邁進，而當中的秘密武器，就是強化BIM（Building Information Modeling）建築資訊模型技術。

BIM融合遊戲引擎及XR眼鏡，透過情境模擬提升預施工可視化」。 圖／根基營造提供

根基營造技研部解釋，「BIM如同建築界的『元宇宙』，可以透過軟體模擬環境，就像在平行宇宙中預先製造出我們想要的建築物。」無論是高樓建築或是城市共同管線規劃，只要將各種資訊、參數，甚至環境空拍圖載入BIM中，系統就會模擬實際的建築規劃，讓工程師可以在施工前確認細節，避免施工過程中的材料耗損。此外BIM還可根據建築坐向、太陽照射幅度與日照量，做出綠能分析與節能對策，快速優化工程設計。待完工後，BIM可以建立永久維運資料庫，讓建築物的生命週期管理更方便、透明，達到永續發展的目標。

營建永續轉型3.0 數位轉型

除了重視技術轉型，根基營造更是一家「以人為本」的幸福企業。為了推動產業年輕化，根基營造使用APP建立全新的工地管理型態，更加貼近第一線員工的需求。員工到勤、施工品質查核等，皆能透過APP一目了然，同時資訊共享，讓跨組或跨工種的夥伴都能確實掌握進度，提升效率及工地安全管理。

數位品質暨勞動安全查驗，有效提升管理效率。 圖／根基營造提供

落實EDI職場 榮登幸福企業金榜

為優化內部人員溝通與交流，根基引進雲端協作平台(Microsoft Teams)，導入初期透過辦理競賽，鼓勵同仁發創意以科技帶動跨部門合作，展現職場多元(Diversity)。另外為了讓東南亞移工也能融入「閱讀」的企業文化，根基特別與「燦爛時光」東南亞主題書店合作，在移工宿舍打造全台獨有的共榮書房，提供母國語言讀物與初階中文學習教材，讓飄洋來台的移工同仁也能感受家鄉的溫暖，以「閱讀不分國界」實踐職場公平(Equity)與共融(Inclusion)，積極打造DEI職場環境。

精實勞安與友善職場讓根基拿下北市勞動安全獎-大心老闆首獎肯定。 圖／根基營造提供

根基營造已連續兩年拿下人力銀行營造業「幸福企業」金獎與台北市政府「大心老闆獎」殊榮；以「人才為基石的胸襟、友善員工的企業文化」，對根基營造來說，這不只是一句口號，更是深植在每位夥伴心裡的企業DNA。永續經營是每個企業的核心課題，根基營造透過公益服務、數位科技與友善職場擘劃ESG策略，同時著眼於減碳及循環經濟友善地球環境，用實際行動向世界證明：商業獲利與環境永續兩者可以共存。