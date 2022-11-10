前進COP27/夏姆錫克綠色交通工具當道？記者實際租借卡關一小時

第27屆聯合國氣候大會在埃及夏姆錫克舉行，會前埃及政府規畫將夏姆錫克打造成綠色城市，除了廣設密集的太陽能路燈之外，更有天然氣巴士與電動公車，甚至電動滑板車供到訪的旅客租借。

實際到夏姆錫克城市走一遭，市容整潔，不過沿途有許多警察站點，與會前外界批評夏姆錫克成為警察城市的印象相符，而現場除了綠色能源的公車之外，滑板車與腳踏車的站點相當不普及，示範性質的感覺相當濃厚。

記者到腳踏車租用站，發現三個11歲的當地小朋友疑惑地在腳踏車旁來回查看，一問之下發現，由於租用的流程簡介全是英文，對她們來說不友善，而他們也以為只要掃了下載租用app的條碼就可以租用，但其實還需要以電話號碼註冊，甚至在app上提醒，租用有18歲的限制，最後三個小女孩沒有成功租用。

記者實際測試租借流程，由於當地網路速度不快，從下載app即是一個問題，而註冊以台灣電話申辦，屢次顯示錯誤，身穿COP字樣背心的人員，請我們到通訊行以大會憑證，申辦當地免費提供10GB的SIM卡註冊，而註冊完成後卻又碰上信用卡與第三方支付錯誤的問題。

熱心的當地民眾告訴記者，其實該腳踏車租借系統可以輸入一個兌換碼，用以兌換20埃鎊的騎乘體驗，測試後果然成功租到腳踏車，不過整個租借過程花了一個小時，不太便於外地旅客使用。

租借的單車必須要行駛在腳踏車道上，記者實際騎乘感受良好，腳踏車道相當平整順暢，且車道旁有安全島隔開，不需與汽車爭道，安全性較高，不過記者騎乘約莫30分鐘，一路上並無看到其他人騎乘單車，因此該交通工具的公共使用，或許是為了此次COP大會才特地設置的，並非當地人的交通習慣。