「N Lab 無限實驗室」打造彰化青年頭家的創業夢想！
近年來，青年返鄉、在地創生、風格創業已成為一種顯學，年輕人勇於嘗試並實踐夢想，即便在創業的路上一路披荊斬棘，每一次的實驗都是一場冒險之旅。由彰化縣政府舉辦的「N Lab 無限實驗室」青年創業嘉年華會將於11月12、13日盛大展開，N型神人將匯聚彰化來一場大會師！
彰化縣政府致力於推動各項青年創業計畫，提供一座實驗性的舞台「N Lab 無限實驗室」。N取自於彰化人身份證字號的第一個字母，勇闖世界各地的彰化創業家，皆是傳說中的「N型神人」！N代表青年朋友面對挑戰時，大膽假設並反覆驗證、永不放棄的實驗精神，這些冒險進取的想法，將由彰化縣政府擔任青年朋友的靠山，協助「N型神人」探討自我價值，並提供年輕創業家們一個展現自己的舞台。
N Lab 無限實驗室開張！
為了展現彰化青年無限的創意，特別於北斗與彰化市區舉辦「N Lab 無限實驗室」系列活動，包含「N次方進行市」主題市集，特別聯手在地品牌-田野勤學共同執行，集結彰化青年創業品牌，多元的在地產業更是增顯出不同於其他城市的獨特性。特色餐飲、蔬果、花卉、紅磚、藤編、陶藝等等，每一種領域的創業人才，都立體化了彰化地方生活風格。活動當天也將舉辦「 N頻共振」透過創作樂團的音樂分享，邀請到青年創作團體現場演唱！
本次活動的另一大亮點，在富有人文歷史的北斗郡守官舍周邊，邀請邀請日一寸文化設計師賴政勳以孕育彰化的濁水溪為概念創作「半線之河」。半線為彰化舊地名，是由平埔族社名Babuza音譯而來，漢字「半線」有一分為二、一半未完的感覺。透過連續且未成圓的曲線，傳遞青年正處於人生一半的時期，卻有著如同河流的無限綿長的力量，帶給地方養分也邁向浩瀚國際。
除了展現職人魅力的市集和表演活動，也將舉辦「N型創業家」沙龍論壇，邀請各地的創業實業家與在地青年創業者交流，首場藝文沙龍論壇於11月12號北斗郡守官舍庭院舉辦，講者陣容包括：「小鎮文創」創辦人何培鈞、「未来式主席、好樣集團創辦人」汪麗琴、《叫春小搖滾》主理人詹玲涓、「家樂福永續長及家樂福文教基金會執行長」蘇小真，預期透過不同領域的創業先進，探討在地經營的創業密碼。
王縣長表示，縣府已規劃多種管道鼓勵青年發揮創意行銷彰化，本次「N Lab 無限實驗室」為主題，舉辦系列沙龍講座、市集與音樂會，邀請各地創業實業家與在地青年交流，分享創業觀點與經驗談，共同創造N型神人的創業價值!
主視覺設計概念
此次「N Lab 無限實驗室」的主視覺設計由一件設計工作室 A PIECE OF_ Design Studio操刀設計，設計師曾國展想像「N Lab 無限實驗室」是一座實驗性的舞台，提供彰化青年們一個年輕的場域、勇於嘗試各種可能，並共享經驗與創業的大小事，主視覺以多元的量杯、放大鏡、腦洞大開等符碼元素展現創業者的內在與創業過程中的種種歷程，完整呈現一間創業的風格實驗室。
「N Lab 無限實驗室」系列活動訊息，請上「彰化縣政府青年發展處」FB粉絲團查詢，或加入「彰化縣政府青年發展處」line好友看更多。
「N Lab 無限實驗室」系列活動資訊
第一場「N次方進行市」主題市集、「 N頻共振」音樂會
時間：111/11/12-13 下午13:00-18:00
地點：北斗郡守官舍 (彰化縣北斗鎮地政二巷 18 號)
第二場「N次方進行市」主題市集、「 N頻共振」音樂會
時間：111/12/10-11 下午13:00-18:00
地點：彰化孔廟 (彰化縣彰化市孔門路30號)
「Ｎ型創業家」藝文沙龍論壇(一)活動資訊
主題：Ｎ種創業的成功法則
時間：111/ 11/12 下午15:00-17:00
地點：北斗郡守官舍 (彰化縣北斗鎮地政二巷 18 號)
與會講者：「小鎮文創」創辦人何培鈞、「未来式主席、好樣集團創辦人」汪麗琴、「叫春小搖滾」主理人詹玲涓、「家樂福永續長及家樂福文教基金會執行長」蘇小真
報名連結：https://www.accupass.com/go/N_Lab
「Ｎ型創業家」藝文沙龍論壇(二)活動資訊
主題：創業青年好本事
時間：111/ 12/10 下午14:00-16:00
地點：彰化縣青年職涯發展中心(彰化縣彰化市民生路154號)
與會講者：「在欉紅」創辦人顧緯、「蜷尾家」創辦人李豫、「見域工作室」共同創辦人吳君薇、「林果良品」創辦人曾信儒、品牌總監高玉昌
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