「N Lab 無限實驗室」打造彰化青年頭家的創業夢想！

近年來，青年返鄉、在地創生、風格創業已成為一種顯學，年輕人勇於嘗試並實踐夢想，即便在創業的路上一路披荊斬棘，每一次的實驗都是一場冒險之旅。由彰化縣政府舉辦的「N Lab 無限實驗室」青年創業嘉年華會將於11月12、13日盛大展開，N型神人將匯聚彰化來一場大會師！

「N型神人」勇於追逐夢想，放眼未來。 圖／彰化縣政府提供

彰化縣政府致力於推動各項青年創業計畫，提供一座實驗性的舞台「N Lab 無限實驗室」。N取自於彰化人身份證字號的第一個字母，勇闖世界各地的彰化創業家，皆是傳說中的「N型神人」！N代表青年朋友面對挑戰時，大膽假設並反覆驗證、永不放棄的實驗精神，這些冒險進取的想法，將由彰化縣政府擔任青年朋友的靠山，協助「N型神人」探討自我價值，並提供年輕創業家們一個展現自己的舞台。

N Lab 無限實驗室開張！

為了展現彰化青年無限的創意，特別於北斗與彰化市區舉辦「N Lab 無限實驗室」系列活動，包含「N次方進行市」主題市集，特別聯手在地品牌-田野勤學共同執行，集結彰化青年創業品牌，多元的在地產業更是增顯出不同於其他城市的獨特性。特色餐飲、蔬果、花卉、紅磚、藤編、陶藝等等，每一種領域的創業人才，都立體化了彰化地方生活風格。活動當天也將舉辦「 N頻共振」透過創作樂團的音樂分享，邀請到青年創作團體現場演唱！

由田野勤學策劃的「N次方進行市」主題市集，集結彰化青年創業品牌，展現多元的創意能量。 圖／彰化縣政府提供

「 N頻共振」將邀請到多位青年音樂創作家現場演唱。 圖／彰化縣政府提供

本次活動的另一大亮點，在富有人文歷史的北斗郡守官舍周邊，邀請邀請日一寸文化設計師賴政勳以孕育彰化的濁水溪為概念創作「半線之河」。半線為彰化舊地名，是由平埔族社名Babuza音譯而來，漢字「半線」有一分為二、一半未完的感覺。透過連續且未成圓的曲線，傳遞青年正處於人生一半的時期，卻有著如同河流的無限綿長的力量，帶給地方養分也邁向浩瀚國際。

本在富有人文歷史的北斗郡守官舍周邊邀請邀請日一寸文化設計師賴政勳藝術彩繪。 圖／彰化縣政府提供

除了展現職人魅力的市集和表演活動，也將舉辦「N型創業家」沙龍論壇，邀請各地的創業實業家與在地青年創業者交流，首場藝文沙龍論壇於11月12號北斗郡守官舍庭院舉辦，講者陣容包括：「小鎮文創」創辦人何培鈞、「未来式主席、好樣集團創辦人」汪麗琴、《叫春小搖滾》主理人詹玲涓、「家樂福永續長及家樂福文教基金會執行長」蘇小真，預期透過不同領域的創業先進，探討在地經營的創業密碼。

小鎮文創辦人何培鈞積極投入地方創生領域，正在竹山透過區塊鏈技術，累計社區動態資料，成為未來地方永續發展決策系統，引導竹山小鎮能夠進入數位社區，數位居民以及有數據的地方治理發展階段，目前在中國大陸、馬來西亞、與日本進行亞洲創生數位匯流中心合作計畫。 圖／何培鈞提供

「未来式主席、好樣集團創辦人」Grace Wang 汪麗琴，目前正帶領團隊以「未來式」於兩岸擴展生活美 學，2018年成立「未來市」亞洲區生活美學設計平台於台北華山開幕，2019年5月「未來市」於南京展店，為亞洲開拓更有質感的生活未來式! 圖／Grace Wang提供

「叫春小搖滾」主理人詹玲涓，原本在彰化市經營自己的餐廳「自家用料理食堂」，後來，舉辦了一些和食物相關的活動，社區辦桌、《移動廚房》、《市場走讀》、《叫春小搖滾》等，成功讓彰化的在地文化被更多人看見與關注。 圖／詹玲涓提供

蘇小真目前身為家樂福永續長及家樂福文教基金會執行長。以商業及非營利雙重角色，讓她在永續轉型道路上更具完整的思維網絡。目前積極投入永續行動，推動食物轉型計畫及共好文化，倡議及推動動物福利、環境保護、反浪費，支持地方團隊等行動，甚而創立全世界第一家家樂福影響力概念店。 圖／蘇小真提供

王縣長表示，縣府已規劃多種管道鼓勵青年發揮創意行銷彰化，本次「N Lab 無限實驗室」為主題，舉辦系列沙龍講座、市集與音樂會，邀請各地創業實業家與在地青年交流，分享創業觀點與經驗談，共同創造N型神人的創業價值!

彰化在地青年透過無限的創意與實力，打造屬於自己的創業夢想。 圖／彰化縣政府提供

主視覺設計概念

此次「N Lab 無限實驗室」的主視覺設計由一件設計工作室 A PIECE OF_ Design Studio操刀設計，設計師曾國展想像「N Lab 無限實驗室」是一座實驗性的舞台，提供彰化青年們一個年輕的場域、勇於嘗試各種可能，並共享經驗與創業的大小事，主視覺以多元的量杯、放大鏡、腦洞大開等符碼元素展現創業者的內在與創業過程中的種種歷程，完整呈現一間創業的風格實驗室。

「N Lab 無限實驗室」主視覺，以實驗室的概念元素構思創業家的實驗精神。 圖／彰化縣政府提供

「N Lab 無限實驗室」系列活動訊息，請上「彰化縣政府青年發展處」FB粉絲團查詢，或加入「彰化縣政府青年發展處」line好友看更多。

「N Lab 無限實驗室」系列活動資訊

第一場「N次方進行市」主題市集、「 N頻共振」音樂會

時間：111/11/12-13 下午13:00-18:00

地點：北斗郡守官舍 (彰化縣北斗鎮地政二巷 18 號)

第二場「N次方進行市」主題市集、「 N頻共振」音樂會

時間：111/12/10-11 下午13:00-18:00

地點：彰化孔廟 (彰化縣彰化市孔門路30號)

「Ｎ型創業家」藝文沙龍論壇(一)活動資訊

主題：Ｎ種創業的成功法則

時間：111/ 11/12 下午15:00-17:00

地點：北斗郡守官舍 (彰化縣北斗鎮地政二巷 18 號)

與會講者：「小鎮文創」創辦人何培鈞、「未来式主席、好樣集團創辦人」汪麗琴、「叫春小搖滾」主理人詹玲涓、「家樂福永續長及家樂福文教基金會執行長」蘇小真

報名連結：https://www.accupass.com/go/N_Lab

「Ｎ型創業家」藝文沙龍論壇(二)活動資訊

主題：創業青年好本事

時間：111/ 12/10 下午14:00-16:00

地點：彰化縣青年職涯發展中心(彰化縣彰化市民生路154號)

與會講者：「在欉紅」創辦人顧緯、「蜷尾家」創辦人李豫、「見域工作室」共同創辦人吳君薇、「林果良品」創辦人曾信儒、品牌總監高玉昌