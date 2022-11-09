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大型活動管理效力低 立委認需立法

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導

內政部以前制定的《大型群聚活動安全管理要點》效力不足，應該改成法律，讓地方政府適用！」國民黨立委鄭天財9日於立院質詢時要求內政部將《管理要點》立法，從行政命令提升位階，加強地方政府管理的效率，以因應梨泰院踩踏事件，陳宗彥表示會做檢討。民進黨立委湯蕙禎則建議從教育著手。

法律位階強化管理

鄭天財表示，梨泰院活動發生時無主辦單位，且相對於該事件發生前的另一場活動，警力部署明顯不足，而我國在內政部頒布《管理要點》後，地方政府就有發函呼籲內政部將《管理要點》升格成法律，以強化地方政府轉換成自治條例時的效力，陳宗彥表示會檢討，但同時也會請地方政府重新檢視自治條例。

民進黨立委張宏陸則以9日內政部的立法院書面報告為例說，立委們拿到的書面報告缺頁的狀況很多，雖然只是小錯誤，但過去如梨泰院等事件難道不是從小錯誤累積而成？陳宗彥也馬上道歉，表示會更注意。張宏陸表示，梨泰院活動性質與台灣商店街活動類似，內政部也要提防。

需強化當下救災

陳宗彥回應說，台灣與南韓國情不太一樣，即使是商店街的活動，也會有商家或是該商圈的自治會為了申請補助，將活動申報給公所，還可由警方協助進行道路管制，因此我國舉辦活動大多會通報；陳宗彥補充，即使沒有通報，派出所或警局事前也會知道附近有什麼活動。

但藍委鄭麗文質疑，梨泰院很多死者是送醫後才過世的，原因是從事故發生到送醫的時間耽擱太久，平常有主辦單位可以空出救護路線，若無主辦單位、群龍無首該如何因應？陳宗彥表示，我國透過替代役訓練而拿到CPR急救證照者已達3萬多人，而災害發生後的減災能力也多有訓練，應可因應。

強化防災教育

鄭麗文提醒，現在很多快閃活動也容易引發類似的意外，建議內政部調整《救護法施行細則》，將大量傷病患的定義放寬至15人以下，如美國是4人以上就算大規模傷患事件。陳宗彥說，消防署有內規，不會單純就人員傷亡判定災害嚴重性，至於規範是否要調整還要再評估。

民進黨立委湯蕙禎建議內政部以類似宣傳火災、地震的方式，趁現在對民眾多加宣導參加大型活動的注意事項。陳宗彥表示，電視頻道的公益時段各部會都要用，但會透過網路等其他平台強化相關宣傳。他提醒民眾要注意總量管制的觀念，不要強推擠進入活動現場，活動結束時退場也要特別注意。

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內政部 陳宗彥 梨泰院

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