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增個人助理、無障礙空間 保障身礙者尊嚴

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
《身障法》公聽會9日邀集多名立委、社福團體、學者參與，一旁也有手語老師協助翻譯。（Photo by 簡嘉佑／台灣醒報）
《身障法》公聽會9日邀集多名立委、社福團體、學者參與，一旁也有手語老師協助翻譯。（Photo by 簡嘉佑／台灣醒報）

身障法已15年沒修法，障礙者權益恐遭漠視！《身障法》公聽會9日邀集多名立委、社福團體、學者參與。陽交大學衛生福利所教授周月清於會中表示，目前身心障礙者的社會支持仍不足，應跟進國際，協助障礙者取得「個人助理」的服務。國民黨立委陳以信呼籲，政府應研議設立專門窗口，讓障礙者能申報無障礙空間的不足。

虐待障礙者 加重罰則

衛福部次長李麗芬表示，針對身心障礙者的權益，衛福部已就聯合國身心障礙者權利公約（CRPD）進行修法並送至立法院審議，修正重點包括「優化身障者通用設計」、「機構有發現受虐狀況時，必須於20小時內通報的機制」、「加重機構不當對待障礙者的罰則」與「整合交通服務資源，保障該族群行的權利」。

針對推動無障礙環境的措施，營建署國民住宅組副組長林美桂表示，目前建築物都規定要設有無障礙環境，包括通道、輪椅座位、無障礙廁所等設施，也同步要求既有公共建築要改善或增設無障礙設施；並且提供地方政府經費，將建築物騎樓整平，以保障年長者與身障者的安全。

增「個人助理」服務

周月清拿出書籍《我要我的自力生活》表示，此書匯集了多個礙障者的故事，指出身心障礙者的社會支持仍不足，並生活在低自尊的環境。她認為，應跟進日、韓等國，明定「個人協助」的服務規範，提供援助障礙者可雇用個人助理，並讓礙障者有權決定個人助理的協助模式。

她進一步指出，許多身障者因為服務支持不足，被迫住在照護機構中，已違反身障者的居住自由。周月清呼籲，「任何人不可以強迫身障者接受住宿型的照顧，身障者也有選擇居住於社區的權利」，政府可以將住宿式照顧服務的資源移轉到社區的支持服務。

「身心障礙者想要的就是，參與社會、維持有尊嚴的平等生活」，障礙者權益促進理事長張宗傑也表示，除了推行如無障礙空間、視聽障友善資訊等措施之外，障礙者的心理健康也不能漠視。他強調，「身權法已經15年沒有修法，希望這次集結眾人的力量，好好的修正它。」

應設無障礙申報窗口

國民黨立委陳以信表示，政府費了很多心力在找出現行無障礙空間的不足，但障礙者親身經歷環境不友善時，卻仍缺乏專門的通報程序與窗口。他呼籲，交通部研議專門窗口，讓障礙者通報無障礙空間的狀況，更有效率改善現況。

民進黨洪申翰不滿的說，新冠肺炎發展至今，將近三年，但對身心障礙者的疫情因應指引，到現在都還沒有完成，更稱為「此波疫情最大的黑色幽默」。他呼籲，「儘管疫情已經趨緩，但該做的事情還是要做」，衛福部應儘速訂出相關指引。

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