侯友宜合體許淑華讚「侯侯做代誌，創造宜居新南投。」

侯友宜到南投力挺許淑華，沿街民眾夾道歡迎。 圖／南投縣長候選人許淑華服務處 提供

九合一選舉在即，新北市長侯友宜受南投縣議員候選人游顥邀請，8日下午於南投縣竹山鎮為國民黨縣長候選人許淑華、縣議員候選人游顥及鎮長候選人林孟麗，除了掃街拜票，也到竹山正覺寺參拜觀音大士，沿街民眾夾道熱情高喊當選，侯友宜的親民與許淑華高支持度可見一班。

新北市長侯友宜受邀到南投竹山正覺寺參拜，吸引不少熱情民眾到場支持。 圖／南投縣長候選人許淑華服務處 提供

下午2時許，侯友宜市長現身在竹山許淑華林孟麗聯合競選總部，現場早已有許多熱情民眾圍觀高喊當選。

南投縣議員候選人游顥表示，非常歡迎侯友宜市長來南投幫候選人站台打氣，市長百忙當中依然惦記友情應邀出席，「厚友誼」的稱呼果然當之無愧，面對民進黨的抹黑攻擊，侯市長到場力挺讓南投鄉親了解許淑華才是好好做代誌的南投縣長候選人。

侯友宜表示其四年前當選新北市長後，即到南投向林明溱縣長請教南投縣的觀光休閒產業發展，新北市是一個400萬的大城市，一直以來都與南投縣農產品互相合作，透過這樣縣市治理的交流，讓南投跟新北共好，他肯定許淑華一定能延續林縣長在觀光、青農回流及社會福利的好成績，因此這次的選舉「讓我為你好好做事，有夠讚」，因為我跟許淑華和林孟麗都是二（你的台語）號、游灝五號，希望我們都能順利當選，南投好，新北好，台灣才能共好。

林明溱縣長直言，這次國民黨在南投展現了大團結的氣勢要讓許淑華、林孟麗、游灝以及所有的參選人高票當選，感謝侯市長過去對南投的支持，好的市長值得新北市民支持連任。

許淑華接受聯訪時表示，侯市長跟林縣長都是把重心放在民眾身上好首長，未來她會循著前人腳步，努力為鄉親打拼，未來她也會與新北合作，發揮南投優勢互補，她要與侯市長好好為哩做代誌，給大家一個「宜居新南投」。

南投鄉親特別準備「好彩頭」給侯市長致贈候選人。 圖／南投縣長候選人許淑華服務處 提供

一行人於行程結束後特別至竹山正覺寺參香，主任委員籃志文率民眾歡迎侯市長來臨，表示侯市長警界經歷一身正氣，如同大士爺除地方疾疫，使人靜心定志，鄉里寧居生息，特別準備「好彩頭」給侯市長致贈候選人。

最後在現場民眾高喊下，相約11月26日選舉當天用選票支持最優秀的縣長許淑華、縣議員游顥、鎮長林孟麗。