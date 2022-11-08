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台中市南屯建功1號好宅 11/13開放看屋

文／ 台中市政府 提供

台中市「南屯建功1號好宅」，111年11月13日上午9至12時、下午1至5時將開放民眾現場看屋，住宅處也設立申請諮詢櫃台，歡迎有興趣的民眾參觀。圖為南屯建功1號好宅樣品屋實景。 圖／台中市政府 提供
台中市「南屯建功1號好宅」，111年11月13日上午9至12時、下午1至5時將開放民眾現場看屋，住宅處也設立申請諮詢櫃台，歡迎有興趣的民眾參觀。圖為南屯建功1號好宅樣品屋實景。 圖／台中市政府 提供

台中市首座利用都市計畫多元興辦方式，引進民間資源回饋興建的社會住宅「南屯建功1號好宅」，今（111）年11月13日上午9至12時、下午1至5時將開放民眾現場報名看屋，歡迎有租屋需求的民眾，可至好宅現場參觀。住宅處說明，好宅位於春安路、春安三街交叉口附近，建物為地下5層、地上15層，共提供78戶住宅單元，現場將開放2間樣品屋及3間實品屋供大眾參觀。

台中市「南屯建功1號好宅」台中市首座利用都市計畫多元興辦方式，引進民間資源回饋興建的社會住宅，共提供78戶住宅單元。圖為南屯建功1號好宅樣品屋臥房時實景。 圖／台中市政府 提供
台中市「南屯建功1號好宅」台中市首座利用都市計畫多元興辦方式，引進民間資源回饋興建的社會住宅，共提供78戶住宅單元。圖為南屯建功1號好宅樣品屋臥房時實景。 圖／台中市政府 提供

住宅處表示，為讓有興趣申請的民眾快速了解申請方式，當日現場將利用展版揭露申請資訊，且住宅處也設立諮詢櫃台，透過專人解說解決民眾申請作業上的困難及疑惑，歡迎有興趣的民眾把握機會前往南屯建功1號好宅看屋。

住宅處指出，南屯建功1號好宅申請受理至今（111）年11月22日止，歡迎有租屋需求者，於申請期間填寫申請書及備妥相關文件至住宅處送件申請，或郵寄至住宅處（台中市西屯區文心路二段588號），此外，申請人也可至台中市社會住宅17租網站填寫申請資料及上傳相關證明文件，網路申請為24小時開放，民眾可多加利用。

民眾如有相關問題，也可至台中市政府住宅發展工程處網站查詢或電洽04-22289111分機64601-64605。
（台中市政府 廣告）

台中市政府住宅發展工程處：https://thd.taichung.gov.tw/

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