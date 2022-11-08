山洞庫房內部探秘 故宮寶物為何獨鍾山洞？

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
故宮山洞庫房每道門都設置精密的鎖。記者陳宛茜／攝影
故宮山洞庫房每道門都設置精密的鎖。記者陳宛茜／攝影

從沒想過，故宮人口中的「文物聖地」山洞庫房，入口就位在故宮正館。昨天立法院教委會考察故宮庫房，在故宮院長吳密察的帶領下，一行人走過層層關卡、搭上「文物電梯」到正館三樓，再走過一個通道，便抵達有著大紅朱門、門口蹲著白玉獅子的山洞庫房。出身器物處、對山洞庫房最為熟悉的故宮副院長余珮瑾指出，山洞庫房的鑰匙只有少數管理庫房的人擁有，任何人想入內都得申請。庫房嚴禁一人進入，規定至少兩人同行、互相監督。

山洞庫房貯存近2萬件瓷器，如何保障庫房的安全？余珮瑾表示，故宮對山洞庫房設下重重限制，比方每個門都設有特殊的鎖，有的鎖設鑰匙和數位感應雙重保險，很難破解。山洞有兩個出入口，但一次只能開一個門，門關閉就會貼上封條。即使是故宮人，也只有資深的器物處員工才能進入，許多故宮人一輩子都進不了山洞庫房，就連吳密察也曾坦承他只去過兩次。

山洞庫房主要是由一個個鐵箱排成的「鐵壁」組成。鐵箱有的來自大陸、有的曾遠渡重洋到過倫敦，但多數是在台灣打造。從箱上褪色的封條便可知道其身世與走過的路程，如「滬」字號指的是裝器物，「洞」字號則是北溝(台中霧峰)編號。這上千個鐵箱，見證了故宮文物遷台的重要歷史。

國際級博物館中，將文物貯藏於山洞中者，故宮稱得上是唯一。故宮文物抵台後，先在台中霧峰北溝貯藏了15年。當時台灣仍處空襲威脅，故宮理事認為文物應遷離市區、並尋覓山麓之地挖山洞，以備必要時將最精文物存入，北溝因此雀屏中選。日後故宮選博物館基地，仍以不在市區、可挖山洞為考量，故宮與山洞庫房因此落腳此地。

但在戰火中遷徙的博物館也不只故宮，為什麼獨獨故宮鍾情於山洞？故宮前副院長莊嚴之子、攝影家莊靈認為，這可能跟故宮第一個藏寶山洞—貴州「安順讀書山華嚴洞」有關。

1931年日本發動918事變，故宮文物被迫展開顛沛流離的南遷歷程。1939年1月，由莊嚴負責運送、曾赴英展出的的80箱故宮文物，在貴州安順縣讀書山下，找到一處適合儲存的天然石灰岩洞穴「華嚴洞」，在此度過六年安靜歲月。過去故宮文物多貯藏於人工建築，這是故宮文物在大陸的第一個、也是唯一一個藏寶山洞。

莊靈回憶，華嚴洞是天然洞穴，莊嚴請人在洞中建置木結構遮蔽文物，加上絕佳的天然地形，在戰火中安全保護文物。莊嚴認為，華嚴洞這六年，是故宮文物十多年遷徙過程中，最美好的一段日子。莊靈猜測，華嚴洞美好的貯藏經驗，讓故宮工作人員來台後也決定挖人工山洞藏寶，而有了今日的故宮山洞庫房。

故宮山洞庫房大門，朱紅色的大門與門口的白玉獅象徵故宮地位。記者陳宛茜／攝影
故宮山洞庫房大門，朱紅色的大門與門口的白玉獅象徵故宮地位。記者陳宛茜／攝影
故宮山洞庫房建於1965年8月，內設洞庫A、B兩座。庫內共存置歷代陶瓷器1萬8608件，約為院藏陶瓷器總數的七成，收藏於1028只鐵箱之中。記者陳宛茜／攝影
故宮山洞庫房建於1965年8月，內設洞庫A、B兩座。庫內共存置歷代陶瓷器1萬8608件，約為院藏陶瓷器總數的七成，收藏於1028只鐵箱之中。記者陳宛茜／攝影

故宮 文物 博物館

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