藻礁保育成話題 總統關心、環團質疑

藻礁保育成為7日多場記者會的話題！總統蔡英文7日上午出席「藻礁暨海洋生態館」動土典禮時表示，會持續督促中油公司做好環評。下午，應中油邀約成立的觀塘執委會在生態保育成果發表會表示，藻礁生態保育狀況良好。但環團代表葉斯桂接受訪問時說，政府向來避重就輕，盼中油公司儘速落實劃定保護區的承諾。

自然、生活要雙贏

7日上午，蔡英文在桃園觀音區的海洋大學「藻礁暨海洋生態館」開工動土典禮中指出，因為中油第三天然氣接收站和大潭電廠的用電，讓藻礁的保育受到社會關注。

其中，海洋大學以專業協助桃園藻礁及海洋生態的保育。她說，期待未來政府的重大工程都能和更多學術單位合作，以專業及最新資訊做好環境及建設的平衡，讓人類生活與自然環境可以達成雙贏的成果。

她也說，經濟部會持續督導中油公司，除了要履行三接工程的環評承諾，也要善用新台幣10億元的藻礁生態保育基金，讓在地的藻礁生態、棲地復育都能做得更好。蔡英文強調，「我們不只要關注進度、效率，也要注意生態保育，用良好而且持續的管理，讓生物多樣的就地保育可以更有功效。」

保育狀況良好

隨後，中油也於下午舉辦中油觀塘生態保育成果發表會。經濟部國營會執行長劉明忠於現場表示，淨零碳排沒辦法一瞬間達成，我國以減煤、非核為前進方向，所以在發展三接天然氣接受站同時，確保自然環境不受影響，相當重要。其中，為了努力實踐環評的承諾，對觀塘生態系展開一系列的保護與監測。

中油董事長李順欽指出，從生態保育類的「柴山多杯珊瑚」族群數從75群增加至100群以上，更陸續發現新生群株。中油、桃園市政府與民間組織，也在沿岸搭建保育鳥類「小燕鷗」的繁殖棲地，繁殖成功率成功從3成大幅提升至7成以上。

觀塘工業區生態保育執行委員會主委張皇珍表示，除了保育類的動物之外，也會保育其他動物，確保藻礁生態系的完整，也嚴密監控工程對沙灘、水溫、空氣等狀況的影響。她說，已建設「觀塘生態保育網」，提供民眾透過直播了解現況，並找到相當生態保育資訊。

政府避重就輕

對此，桃園海岸生態保護協會理事長葉斯桂受訪時說，「政府一向都避重就輕」，只發布特定地區的狀況，來說服民眾。他強調，「其實狀況不如他們所說」，如小燕鷗棲地其實遷移，導致這些鳥類無法群聚生活；而且如果保育成功，魚類與其他生物數量應該要增加，但就協會觀察，藻礁生物的數量、種類反而在漸漸減少。

「儘管公投已經通過，藻礁依舊需要政治承諾，」他呼籲，中油在環評時，信誓旦旦的說，要搭建的藻礁保護區，但到現在連一點動作都沒有，「如果再不做動作，藻礁恐怕就要被埋在無底深淵。

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