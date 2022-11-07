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環團促提藻礁規劃 桃市府：要再考慮

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導

大潭藻礁保護區沒下文？民眾黨桃園市長候選人賴香伶與藻礁公投推動聯盟7日於桃市府前舉辦記者會表示，桃園市長鄭文燦市長有義務在卸任前，提出大潭藻礁保護區完整規畫與期程。桃園市環保局則回應，市長並未明定大潭藻礁保護區畫設時間表，仍需要審慎思考，才能真正保護藻礁。

促鄭文燦應兌現承諾

藻礁公投推動聯盟邀請市長、市議員候選人簽署守護藻礁承諾書，將大潭藻礁劃入保護區。該聯盟表示，鄭文燦曾表示，「不管公投過不過，都會畫大潭藻礁保護區」，但至今遲遲沒有下文。

民眾黨桃園市長候選人賴香伶也在現場簽下簽署護礁承諾書並表示，大潭藻礁保護區的設置鄭文燦有承諾過，公投過不過他都要保護藻礁，現在離他卸任還有一個多月，希望他可以把這件事情完成。

她指出，目前在桃園市觀塘工業區變更開發計畫中，還是編列了184公頃丁等建築用地，可是整個工業區當時在通過環評以及藻礁公投後，大家都希望這樣保護區應該是以不開發為原則。

避免淪為紙上公園

環保局說，畫設藻礁保護區，並不是藻礁的護身符，如果市府不願投入人力與資源，不論保護區畫的再大，充其量也只是紙上公園而已，徒有保護之名，而無保育之實。

環保局強調，大潭藻礁絕對要加以保護，但要如何保護，一定要透過嚴謹的科學調查，做出理性正確的判斷才行，不宜急就章而徒增錯誤的決策的風險，並說，「鄭文燦從未明定大潭藻礁保護區畫設時間表，也並未說在其任內要完成畫設。」

民進黨桃園市長候選人鄭運鵬下午也遇到問到是否願意簽署守護藻礁的承諾。他回應說，桃園市政府在鄭文燦市長這兩任以來，對於藻礁環境的保護都做了最大的努力，包含水環境保護，以及各個園區、各個海岸的保護。針對簽署承諾書，鄭運鵬推說，「還沒有看到簽署書」。

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