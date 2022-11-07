挨批大潭藻礁保護區沒下文 鄭文燦：生態調查完才畫設

藻礁公投推動聯盟指桃園市長鄭文燦去年4月說畫設大潭藻礁保護區沒有下文，鄭文燦今天中午表示，保護區有很多類型，大潭海域由海洋保育署主管，市府要跟中油、海保署三方協調，按照程序做，必須生態調查完畢才能畫設藻礁保護區。

鄭文燦參加國立台灣海洋大學藻礁暨海洋生態館興建工程動土典禮，針對市府畫設大潭藻礁保護區進度說明。

鄭文燦表示，潘忠政講的保護區，不一定是野生動物保護區，保護區有很多類型，根據生態調查結果來畫設保護區等級，現在海域由海洋保育署負責，不是市府主管，要由中油、海保署、地方三方協調，市府要按照程序做，必須生態調查完畢才能畫設。

鄭文燦表示。中油管理的大潭海岸，目前海域生物的多樣性拉高很多，生物多樣性已達2.3到2.5倍之間，包括小燕鷗棲地也沒有消失，市府上次宣布，大潭藻礁保護區要根據大潭生態調查結果，由中油、海保署和市府三方討論之後，畫定適當保護類型的保護區。