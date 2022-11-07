故宮損毀文物事件 首度曝光「案發現場」關鍵影片
因故宮損毀文物爭議，教委會今赴故宮考察，上午教委會在故宮聽取報告，經過爭取，故宮在多媒體室放映三件文物毀損當下的關鍵影片與影像，下午進行庫房考察。
此次引起軒然大波的三件故宮文物，分別為「明弘治款嬌黃綠彩雙龍小碗」、「清康熙款暗龍白裏小黃瓷碗」，「清乾隆青花花卉盤」。依照故宮初步調查報告，「明弘治款嬌黃綠彩雙龍小碗」、「清康熙款暗龍白裏小黃瓷碗」是整理過程中發現破損，破裂原因包括恐因關上鐵箱時，因人為施力按壓或空間縮減導致文物碰撞，或是之前就有肉眼無法看見的暗傷或裂璺。另一件「清乾隆青花花卉盤」則是被認為是人為損毀。
第一件文物「明弘治款嬌黃綠彩雙龍小碗」影片中，可以清楚看到工作人員提件時發現文物破損，立刻拿起相機拍照存證紀錄。
第二件文物「清康熙款暗龍白裏小黃瓷碗」因第一件文物下載時間過長，因此改採密集截圖的方式留證而非影像，也是三件文物中唯一一件沒有影片紀錄的。
談到毀損文物的sop，吳密察表示，只有法規。立委鄭正鈐補充，就是沒有標準流程。
至於第三件文物「清乾隆青花花卉盤」，影片可明顯看到工作人員翻動藍布盒時瓷器不幸掉出，工作人員立刻接住其中一個，另一個瓷器掉落地上的關鍵畫面，瓷器掉落時，現場觀看的媒體也緊張到發出驚呼。
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