畫大潭藻礁保護區沒進度 環團要鄭文燦及候選人簽承諾書

桃園大潭觀塘工業園區中油第三天然氣接收站案長期爭議不斷，藻礁公投推動聯盟認為，2021年4月6日，桃園市長鄭文燦接受媒體專訪曾說，不管公投過不過，都會畫大潭藻礁保護區。如今一年半過去，鄭文燦的任期將屆，未聞保護區有任何進度。因此，今在市政府前開記者會。

環團指出，藻礁公投後，內政部2022年5月版的「桃園市觀塘工業區(含工業專用港)第四次變更開發計畫」內容，就觀塘工業區竟仍編列184公頃多的「丁種建築用地」，其中包含環評承諾不開發的藻礁範圍。既然承諾不開發，卻維持「丁種建築用地」編列，顯不合理。故應將環評承諾不開發範圍，由「丁種建築用地」變更為「國土保安用地」，及就國土功能分區分類為「海洋資源地區」。

上午許多市議員候選人包括袁慧心、牛煦庭、黃國晏、舒翠玲等人也到場簽署承諾書，保證會確實保護藻礁並支持設置保護區。民眾黨桃園市長候選人賴香伶結束早上在龜山區拜票後馬上過來記者會並簽署承諾書，她是唯一出席並簽署的桃園市長候選人。

她說，即將卸任的鄭文燦提出他任內曾經做過的事情，要設置大潭的藻礁保護區的承諾。「到底剩下這個一個多月，鄭文燦不敢兌現？他能不能兌現？他願不願意兌現？還是一個檢驗程序，檢驗政治人物的最重要的一個政策。」現在她剛好在內政委員會，所以會把方向跟政策責成內政部，桃園市政府迅速送出改變建築用地的地目。

賴香伶表示，勇敢的改革就是把這件事情完成，把大潭藻礁保護區設置的規畫期程，清楚的跟大家做報告，讓公開的資訊在第二任的接任市長們能夠一起來完成。「如果鄭文燦做不到，也不願意做，那就由我賴香伶擔任市長之後來跟團體們一起進行，這是未來保護政策以及保護自然資源的承諾。」