環團要鄭文燦畫設大潭藻礁保護區 桃市府：從未定時間表

對藻礁公投推動聯盟今質疑桃園巿長鄭文燦遲未畫設大潭藻礁保護區，桃園市政府環保局指出，鄭文燦從未明定畫設時間表，也並未說在其任內要完成畫設。因為他深知唯有相信科學證據，經過深思熟慮，才是保護藻礁的萬全之策。

桃園市政府環保局指出，桃園市46公里海岸線中，許厝港濕地、草漯沙丘、觀新藻礁皆已分別依據濕地保育法、文化資產保存法以及野生動物保育法，畫設為國家級重要濕地、地質公園及野生動物保護區，換言之，桃園27公里長的藻礁已有87%依法受到嚴格保護，目前只剩下白玉、大潭藻礁尚未納入保護範圍。

環保局表示，市長說要畫設大潭藻礁保護區，是清楚對外宣示市府保護藻礁的決心，市府也付諸行動於去年藻礁公投前，就決定再投入約2000萬元預算，分別委託中興大學、中央大學及台灣海洋大學執行觀新、大潭及白玉藻礁之物理、化學及生態環境調查計畫，目前都還在調查當中，等到明年初3所大學的科學調查報告陸續出爐後，市府將盡速召開專家諮詢會議，經由專家委員充分討論後做出建議，再決定適當的保護方式及等級。

環保局表示，大潭藻礁絕對要加以保護，但要如何保護，一定要透過嚴謹的科學調查，做出理性正確的判斷才行，不宜急就章而徒增錯誤的決策的風險。因此，鄭文燦從未明定大潭藻礁保護區畫設時間表，也並未說在其任內要完成畫設。因為他深知唯有相信科學證據，經過深思熟慮，才是保護藻礁的萬全之策。

環保局說，過去觀新藻礁生態系野生動物保護區從2012年開始委託調查到2014年完成畫設，總共耗時兩年，而大潭藻礁從今年開始展開調查至今也才為期一年，在任何科學證據都尚未明確下，珍愛藻礁公投領銜人潘忠政就迫不及待的要鄭文燦兌現支票，這根本就是畫錯重點，因為由誰來做決定並不重要，重要的是必須做出正確的決策。

環保局表示，桃園擁有全國最大、生長最完整的藻礁地形，全長約27公里，是海洋生物的育嬰房，其中觀新藻礁長4.3公里，是全國生態最好，殼狀珊瑚藻純度最高的藻礁生態系，因此在2014年7月7日公告畫設「觀新藻礁生態系野生動物保護區」，加強保護藻礁生態系，共315公頃，海岸線4.3公里，為全國最大的藻礁保護區。

2015年1月28日內政部公告畫設「許厝港國家級重要濕地」，共961公頃，海岸線10.5公里，已將14.8公里長的藻礁納入保護範圍，統計至去年底的調查結果，一級保育類野生動物柴山多杯孔珊瑚較畫設前新增28群，總物種數自畫設前的129種增加至345種，大幅成長2.7倍，物種多樣性快速復甦，大潭藻礁生態也未因三接站工程而變差，反而有機會因觀新藻礁生態變好的外溢效應而受惠。

環保局說，畫設藻礁保護區，並不是藻礁的護身符，如果市府不願投入人力與資源，不論保護區畫的再大，充其量也只是紙上公園而已，徒有保護之名，而無保育之實。

因此，市府長年以來一直以保護藻礁為首要目標，從2017年發佈海岸生態保護白皮書，2018年成立海岸管理工程處，組成海岸管理委員會，及海岸資源保育專案小組，投下至少8億元預算，積極執行各項藻礁保育作為，包括成立16支海岸巡護隊，3支環保艦隊，6支環保潛水隊，3支藻礁生態保育隊，總計1000位志工加入守護藻礁的行列。

環保局說，檢警海環擴大結盟及執行貓頭鷹專案，重罰不肖偷排業者超過3億元，勒令停工130件，移送法辦30件，設立海岸環境監測科技中心及海岸水質監測網，結合物聯網技術及運用大數據分析，24小時監控藻礁生態環境，設立里海學堂及藻礁生態環境教室，培育種子教師及生態解說員，並投入1.8億元催生藻礁生態館，並於今天在台灣海洋大學觀音校區動工興建，深化藻礁環境教育，這全是市府團隊保育藻礁的具體成果，不容抹滅，市府保護藻礁的態度與決心，也不會改變。