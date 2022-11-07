影／COP27埃及開幕 減碳與氣候災變責任恐有角力戰

第27屆聯合國氣候大會本月6號，在埃及南部紅海城市夏姆錫克盛大舉行，各國政要與會，而主辦國埃及在會前就喊出希望碳排大國兌現過去的承諾，實現每年1000億美元的氣候融資，在此次會議開幕後，更首度將氣候賠償納入議程，期盼富國能對受氣候影響的弱勢國家負起責任。聯合報記者以及願景工程團隊，會在埃及夏姆錫克的大會現場為您帶來第一手的報導。

此次會議值得關注的焦點，除了氣候融資以外，國際局勢變動，如烏俄戰爭所帶來的能源與糧食危機，也是重點話題，另外外媒以及各國專家學者，在會前對兩岸關係緊張可能是全球減碳進程的變數有所討論，是否會成為會議中討論的話題，仍有待關注。

歷屆氣候大會中，減碳一直是國際共識，不過怎麼減、減多少都牽涉各國的產業利益，因此今年是否會有更進一步的決議，各國談判角力不容樂觀。