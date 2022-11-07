一份雜誌與一個時代 回望《中國論壇》半月刊座談會

時間：2022年10月12日上午十時，國立台北教育大學篤行樓國際會議廳與談人：蔡詩萍（作家，曾任《中國論壇》總編輯）、孟樊（國北教大語創系教授）主持人：楊宗翰（國北教大語創系副教授）記錄：洪筱婕（國北教大台文所碩士生）

《中國論壇》於1975年創刊、1992年停刊，一共出版了385期。其創刊背景為1970年代中華民國政府經歷了一連串的內政與外交挫敗後，分裂成三種意識形態的政治派系，一是信奉毛澤東思想，推動「中國統一運動」的左派分子；二是不願接受中共統治的，以建立臺灣獨立政權為理念的台獨人士；三是以國民黨為主，強調反共、愛國的右派份子。而右派份子中具有海外留學經驗的知識分子，組成了「革新保台」的改革路線，由聯合報所創辦的《中國論壇》便成為這些具有改革使命的知識青年，最重要的言論發表管道之一。

這份刊物不但記錄了臺灣民主化進程的腳步，也是一九五〇世代知識分子的文藝思想匯聚。「始終未有人替其撰寫維基百科詞條，彷彿它根本不曾存在過」，主持人楊宗翰注意到《中國論壇》的價值至今並沒有得到充分的關注與保存，遂邀請共同經歷過《中國論壇》起落、一份雜誌與一個時代的見證人──曾任《中國論壇》總編輯的蔡詩萍，以及彼時刊物重要作者孟樊，共同回顧這段珍貴記憶。

楊宗翰先從《中國論壇》作為一本「紙本雜誌」切入，點出兩位與談人身兼作者與編輯的雙重身分。在網路發達與當道的此刻，這場座談會卻以一本「紙本雜誌」為主題，他指出：這不是過時，亦非懷舊，而是對紙媒這個媒介形式有所偏愛。楊宗翰青年時期曾受到《當代》與《島嶼邊緣》等雜誌深刻影響；而對兩位與談人而言，哪些紙本媒體也曾影響了自己的人生軌跡？

1958年出生的蔡詩萍，首先想到的就是高中時期在學校可以翻到的《自由中國》。第二個想到的就是李敖。有一回在電視台化妝間，蔡詩萍與已成就「名嘴」形象的李敖偶遇。當蔡詩萍讚賞李敖戰鬥力不減時，李敖回應：「老弟，這把年紀還要粉墨登場，也是悲哀。」這段話引起了蔡詩萍的傷感：像李敖這樣的自由派，希望能用知識批判台灣的社會，卻面臨到文字的沒落，只能另闢電視媒體新戰場。

回望《中國論壇》半月刊座談會。圖片提供／聯合知識庫

對孟樊來說，碩士班時主要在《憲政思潮》發表，畢業後則進入《台北評論》擔任主編。此時的他更加關注作品的思想性、文化性與文學性，之後又到了《中國時報》擔任編輯，開設了一些專欄，他才認為自己從一個憲法的研究生，過渡到一位從事文學創作的作家與詩人。1985年7月他用本名「陳俊榮」發表第一篇作品，內容是和憲法、司法有關的評論，第五篇便開始以筆名「孟樊」發表，此時的文章與政治關係淡化，更偏向文化與文學。直到1992年 6月，發表了在《中國論壇》的最後一篇文章。

接下來，主持人楊宗翰拋出第二個問題：《中國論壇》不但在維基百科裡無人撰寫詞條，出版資料庫或相關網站亦未記載，彷彿它根本不曾存在過，或已焚化為歷史的灰燼。為何如此？蔡詩萍則點出，原因恐怕就是臺灣缺乏歷史意識。他以景美人權文化園區為例，過去那裡是關禁政治犯的地方，但若要完整保留，勢必得要付出更多費用及成本，最後政府只好變成「重點式」保存，旁邊不要的地方未來很可能買賣交易，最後就為財團所利用。蔡詩萍強調，歷史的脈絡是完整的，但我們臺灣卻缺乏歷史及保存的意識。他又說出第二個原因：過去臺灣知識分子靠著「知識」與「批判」在解決難題，但後來靠的是「行動」。

他還提出第三點，是政治對報刊內部結構的影響。《中國論壇》在早期有推動民主這個共同目標，等到明顯區分出「中國」、「台獨」、「民進黨」等標誌時，意識型態的光譜出現了，編委會的內部便出現不同意見，從此分道揚鑣。蔡詩萍觀察到其中的歷史必然性，用文字推動改革走到了盡頭，黨外雜誌也開始消失。階段性任務結束，《中國論壇》也和後來臺灣主流論述漸行漸遠。對蔡詩萍來說，這段用文字推動改革之路並沒有白走。他指出「文字是見證我們存在的最後的載體」，這段過程帶給自己文字編輯的思考訓練，以及文化圈內人脈的建立，是他生命中最感謝、最美好的階段。

回望《中國論壇》半月刊座談會。圖片提供／聯合知識庫

孟樊也提出兩點觀察作為回應。首先是《中國論壇》在一九八○年代後段從半月刊改成月刊、編委會的退出、蔡詩萍變成總編輯……。這些編輯走向的變化，跟當時傳播媒體的變動有很大的相關 。第二點是傳媒、經濟層面的挑戰，報禁解除對《中國論壇》形成衝擊，其他報刊突破三張版面的限制，可容納的議題更加廣泛。而媒體多元化發展，也使得報刊雜誌面臨稀釋化。蔡詩萍也同意，當「第四台」、「全民開講」、「TVBS」出現後，所有平面媒體都遇到了偌大瓶頸。

因為兩位與談人曾經分別是《中國論壇》的編者與作者，楊宗翰希望他們分享彼時最難忘的回憶。而且《中國論壇》停刊時，發行人楊選堂在最後一期上寫道：「知識分子……走不出一些主客觀的困局」，兩位怎麼看待這個說法？《中國論壇》停刊，是否代表了知識分子的黃昏？談起難忘的回憶，兩人都不約而同地提及讀書會。蔡詩萍回憶起蔡康永回國後，一群知識分子曾試圖效仿臺灣日治時期的文化協會，來組織一個讀書會。儘管後來各自發展，《中國論壇》一度促成臺灣知識分子的集結，乃是一個不可抹滅的事實。許信良在回顧《大學雜誌》時說道：「沒有大學雜誌，沒有民主政治」；孟樊更肯定地指出：「如果沒有中國論壇，臺灣沒有知識分子。」

楊宗翰注意到「文藝」在《中國論壇》佔據不小版面，在編輯策略上，很好奇該刊為何一直如此「文藝」？蔡詩萍回答，在鄉土文學論戰期間，《中國論壇》扮演了聯合報「洩洪道」的腳色，讓偏向鄉土的意見發聲。接著說明《中國論壇》有一侷限性──許多文學評論得以刊登，是因為觸及與社會、政治之間的關係。詩作或純文學是不太可能刊登的，這和本身雜誌定位有關。

座談會的尾聲，楊宗翰拋出了一個有趣的假設性問題：如果要可以再辦媒體的話，兩位與談人有什麼想法？兩人紛紛搖頭，意見一致地說：「不，不辦了」。孟樊惆悵地表示，平面媒體不再受到接受與肯定，現在是網紅、名嘴、自媒體的時代了。蔡詩萍無法忘懷經營平面媒體時的辛苦，但他也對Podcast或像Verse這樣新型態媒體表示肯定與期待。

「一份雜誌就是一段歷史，或許暫時蒙塵，終究不該毀棄。」楊宗翰指出，經由兩位與談人的對談分享，這場活動彷彿完成了一個時代的備忘錄。他在總結時也提及，聯合知識庫 udndata甫完成全套《中國論壇》的數位化工程，十分期待它能為研究者及讀者提供實質幫助，讓這份雜誌不再輕易被世人遺忘。

中國論壇知識庫收錄1975~1992年完整385期雜誌內容，提供數位化原刊版面瀏覽及資料檢索搜尋功能，預計於2022年底於聯合知識庫上線，相關試用及採購資訊歡迎洽詢02-86925588#6124 詹先生。