馮明珠遭爆隱匿故宮人為損毀文物 故宮將啟動檔案解密

媒體報導，2012年故宮曾經發生院藏一幅「黃河蘭州浮橋圖」遭人為毀損事件，但並沒有懲處相關人員，在當時故宮高層授意下，列為密件封鎖消息。在立委要求下，故宮方面正循行政程序，將該密件公文予以解密。故宮今天發聲明回應，「黃河蘭州浮橋圖」遭人為毀損之陳報密件，已完成解密程序。故宮將啟動檔案清查及密件檢討，將已無列密理由之檔案解密，並於清查完成後公布清查結果。

報導指出，國立故宮博物院上周針對三件文物破損已分別做出調查與懲處，馬政府時期的故宮院長馮明珠則批「人為損壞史無前例」。立委林宜瑾今於臉書表示，損毀此物的林姓科長恣意破壞古物的行為，事後被發現，典藏單位才用密件陳報給當時的院長馮明珠，可是馮明珠卻隱匿了這件事，不但沒有送考核會懲處、沒有交給政風調查，更不用說對外公開。她想請教馮明珠是忘記了，還是害怕想起來。以前到底還有多少毀損紀錄，她要當著國人的面嚴正要求，故宮必須徹查過去的所有密件，找出所有文物受到人為毀損的紀錄，看看是不是還有這種袒護、私了、任意糟蹋文物的作為。

故宮則於今（6）日發布四點聲明如下：