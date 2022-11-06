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聯合報一周大事10/30~11/5

聯合報／ 本報訊

國內：

30日：金門大橋舉行通車典禮，下午3時正式通車。

1日：勞動部公布最新勞動基金運用績效，今年截至9月底整體基金收益為負5124.6億元，創史上最多虧損紀錄。

4日：新北警方連續破獲詐騙暴力集團，救出58名遭囚禁虐待的被害人，還查出3人不堪虐待而墜樓或宿疾復發慘死。

國外：

30日：印度西部古茶拉底省莫比鎮1座吊橋突然斷落，橋上有數百人墜落河裡，至少有30人喪生，數十人重傷，還有人失蹤。

31日：巴西舉行總統選舉第2輪投票，工黨籍候選人、前總統魯拉勝出，當選新任巴西總統。

2日：南韓軍方表示，北韓朝東部外海發射至少1枚彈道飛彈；隔天又試射1枚洲際彈道飛彈和2枚短程飛彈。

彈道飛彈 巴西 金門大橋 勞動部 詐騙

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