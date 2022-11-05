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前促轉會委員：威權時期金門政治案件比率高

中央社／ 金門縣5日電

前促進轉型正義委員會委員彭仁郁今天指出，以人口比例參照，金門在威權統治時期政治案件發生率和重刑率偏高。

今年適逢金馬解除戰地政務30年，行政院金馬聯合服務中心委託金門大學，舉辦「金馬地區解除戰地政務30週年暨轉型正義學術研討會」，邀請國內外26名學者進行專題演講並發表論文，關注過去戰地政務前後金門馬祖兩地的歷史經驗，並強調以在地角度理解兩地對轉型正義的看法。

前促轉會委員、中央研究院民族所副研究員彭仁郁以「戰地創傷與轉型正義」發表專題演講表示，金門轉型正義和台灣轉型有許多相同的面向，包括人權侵害、侵占土地等事件；但金門的情況又因為戰地政務實驗，以及1991年的二度戒嚴，對人民有更高程度的壓迫。

彭仁郁指出，威權統治時期政治案件當事人總人數為2萬2028人，其中司法不法案件受判決人數為7859人，包含金門籍涉案者，以及在金門工作、任職或就學的外地人有69筆，數字看似很少，但以人口比例參照，金門政治案件發生率和重刑率都偏高。

案件類型方面，彭仁郁指出，包括參加叛亂組織，如「三民主義革命力行會」等、加入匪黨、曾參加匪黨而不自首、以文字圖畫為有利於叛徒的宣傳、假投奔自由之名進行策反等。

彭仁郁納悶，面對各種管制和人權的侵害，為何金門人不抱怨，是否心中仍有疑慮，不敢直接說出來？她認為，沒有真相，是不公義的事。

金門 轉型正義

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