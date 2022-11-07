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利多不斷！日本房地產投資正夯 WealthPark RealEstate Technologies 來台成立分公司「衛富達」

撰文／ 項瀚

圖／項瀚提供
圖／項瀚提供

「WealthPark 集團」在2014年開始營運，除了透過APP協助客戶進行房產管理，也提供包租代管服務，廣受好評。選在台灣成立分公司「衛富達」，就是看準國內市場需求，以擴大業務版圖，並提供更多元、即時的服務。

「Wealth Park」集團社長川田隆太。 圖／項瀚提供
「Wealth Park」集團社長川田隆太。 圖／項瀚提供

「WealthPark集團」社長川田隆太致詞時表示，「WealthPark集團」員工人數180人，受多間知名公司投資，資本額達50億日圓。APP系統使用者超過 5萬人、管理超過35 萬房，在日使用率最高，其中海外房東也達2千人、2700房規模。

在台分公司「衛富達」將致力推動「一條龍服務」，除了日本房產代管，也將提供：不動產買賣仲介、獨家建案銷售、以及移民日本簽證、在日成立分公司、或其他相關稅務問題的諮詢服務。

「衛富達」董事長富康達矢。 圖／項瀚提供
「衛富達」董事長富康達矢。 圖／項瀚提供

「衛富達」董事長冨 康達矢強調，近年日圓匯率處於低檔，且在美國積極升息下，日本央行仍展現QE（量化寬鬆）決心，以維持低利環境，讓不動產市場交易相當熱絡。此外，日本在今年10月開放國門，也將帶動一波海外資金行情。

事實上，今年日圓兌新台幣貶值超過10%，確實對國內投資人頗具吸引力。另外，即使日本通膨年增3%，遠低歐美國家，日本首相岸田文雄日前仍宣布，將祭出39兆日圓的「綜合經濟對策」，以緩和高物價與日圓貶值帶來的衝擊，預計可帶動明年經濟成長率達4.6%。

本次茶會中，「衛富達」業務經理邱詮富詳細介紹日本房地產的優勢。他表示，日本作為世界第二大不動產市場，交易量大，脫手容易。此外，政權穩定、法制健全、不動產買賣機制成熟等等，也都是廣受海外投資人青睞的原因 。

邱詮富指出，日本大城市的空租率低，且租金投報率驚人，統計各城市的中位數表現，東京區域投報率5.5%，大阪更一舉達到8%水準，遠高於台北、香港、北京。

至於房價部分，根據日本不動產經濟研究所統計，8月東京首都圈新住宅大樓每戶為6102萬日圓（約新台幣1342萬元），換算每平方公尺96.3萬日圓（約新台幣每坪70萬元），相較於台北市親民許多。另外特別的是，日本房產沒有所謂的「公設比」，陽台也無需計價，與台灣有很大的不同。

衛富達的官網 : https://weifuda.tw/
WealthPark集團的官網 : https://wealth-park.com/tc/

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