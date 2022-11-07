精準的電力調度 須仰賴先進的氣象預測

台電日前舉辦「能源轉型邁向淨零」論壇，為實現淨零討論出更具體方向，包括再生能源如何克服阻礙、台電任務及能源產業的未來。論壇特邀重量級來賓聊淨零議題，包括行政院能源及減碳辦公室副執行長林子倫、台灣環境規劃協會秘書長陳郁屏、天氣風險管理開發公司總經理彭啟明針對能源轉型交換意見。

台電淨零減碳論壇由聯合報副內容長王茂臻（左起）主持，行政院能源及減碳辦公室副執行長林子倫、台灣電力公司董事長曾文生、天氣風險管理開發公司總經理彭啟明、台灣環境規劃協會秘書長陳郁屏出席。 圖／台灣電力公司 提供

能源轉型帶動許多跨領域行業，其中與過去差異很大的，就是「氣象預報」。根據台電調度經驗，一場午後雷陣雨就很可能影響到一整台發電機組的發電量。

天氣風險管理開發公司總經理彭啟明指出，以前台電每日預測供電調度，大概只要看天氣圖、溫度幾度就好了，因為傳統能源很穩定，需求多少就發多少；過去幾年太陽光電發展非常快，「鴨子曲線」逐漸浮出，要怎麼應付短期光電變動，就要進一步預測到「下個小時有沒有電」，同時機組歲修也要配合。也因此，各國氣象預測都引進先進科技，透過大量資料讓ＡＩ提供用電調度所需資訊。

天氣風險管理開發公司總經理彭啟明指出，精準的電力調度需仰賴先進的氣象預測。 圖／台灣電力公司 提供

現行台灣對於太陽能與風力發電的預測能量，已經和國際水準不相上下，預測隔日的平均誤差才百分之四至八。以台電數位轉型的成效，可用資料界接達到自動化氣象資料調控，並透過人工智慧技術在未來可和儲能相互搭配。不過極端化或未發生過的天氣仍難以預測，例如很特殊的午後雷陣雨、極端高溫或連續的強降雨，仍需靠全球氣象科技的投入、氣象專業人員的再判斷，來與台電電力調度密切整合。

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