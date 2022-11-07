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能源轉型克服三難 要有創新的想像力

文／ 台灣電力公司 提供

台電日前舉辦「能源轉型邁向淨零」論壇，為實現淨零討論出更具體方向，包括再生能源如何克服阻礙、台電任務及能源產業的未來。論壇特邀重量級來賓聊淨零議題，包括行政院能源及減碳辦公室副執行長林子倫、台灣環境規劃協會秘書長陳郁屏、天氣風險管理開發公司總經理彭啟明針對能源轉型交換意見。

淨零行動不只政府部門、國營事業和大企業執行，更要遍及民間，但具體該怎麼做？行政院能源及減碳辦公室副執行長林子倫指出，應該擁抱想像力帶來的創新。台灣環境規劃協會秘書長陳郁屏則提出能源轉型有「三難」，也是必須克服的「必考題」。

台灣環境規劃協會秘書長陳郁屏則提出能源轉型有「三難」，也是必須克服的「必考題」。 圖／台灣電力公司 提供
台灣環境規劃協會秘書長陳郁屏則提出能源轉型有「三難」，也是必須克服的「必考題」。 圖／台灣電力公司 提供

陳郁屏表示，能源轉型有「三難」，包括社會面的平價普及、環境面的淨零永續，以及系統面的能源安全。從化石燃料到再生能源，對於穩定供應的過度期很艱難；同時再生能源初期成本高、造成電價高，與人民想像有衝突；另外，再生能源需要大量、快速的土地需求，與環保的關心也有衝突。她坦言，台灣是一個島國，要用一島之力撐起能源轉型，維持既有產業與人民需求，三者間很難取得平衡。

林子倫指出，根據國際能源總署（ＩＥＡ）估算，出生於一九五○年代的人，平均每個人的終生碳排放額度約有三百五十噸；而二○二○年代剛出世的孩子，終生的碳預算額度卻僅剩下三十四噸，這清楚表示「碳排在上一代都用完了」，因此淨零是每個世代都須協力的方向。

行政院能源及減碳辦公室副執行長林子倫指出，淨零是每個世代都須協力的方向，應該擁抱想像力帶來的創新。圖／台灣電力公司 提供 圖／台灣電力公司 提供
行政院能源及減碳辦公室副執行長林子倫指出，淨零是每個世代都須協力的方向，應該擁抱想像力帶來的創新。圖／台灣電力公司 提供 圖／台灣電力公司 提供

林子倫說，淨零看來是「不可能的任務」，但這需要想像力，例如過去不同的電子產品如今濃縮成一支手機，又如社區電廠、ＡＩ再生能源發電量預測、太陽能衛星等，都是善用打破框架的作法。

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延伸閱讀>>曾文生談淨零「應從目標想回來」

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