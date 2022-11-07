曾文生談淨零「應從目標想回來」

台電淨零減碳論壇由聯合報副內容長王茂臻（左起）主持，行政院能源及減碳辦公室副執行長林子倫、台灣電力公司董事長曾文生、天氣風險管理開發公司總經理彭啟明、台灣環境規劃協會秘書長陳郁屏出席。 圖／台灣電力公司 提供

台電日前舉辦「能源轉型邁向淨零」論壇，為實現淨零討論出更具體方向，包括再生能源如何克服阻礙、台電任務及能源產業的未來。論壇特邀重量級來賓聊淨零議題，包括行政院能源及減碳辦公室副執行長林子倫、台灣環境規劃協會秘書長陳郁屏、天氣風險管理開發公司總經理彭啟明針對能源轉型交換意見。

曾文生表示，在國際淨零趨勢下，台灣搶當「破風手」沒有效益，而是要讓全世界最有效率的減碳方式進來台灣。這要如何做到？他多次強調，應「從目標想回來」，若像過去一樣基於現況設想，就會覺得「不可能」，但拉到遠程目標來看，距離二○五○年還有近卅年時間來回推，就可以看到路徑是清晰的。

台電董事長曾文生強調投資電網及發電機組是必要的準備，讓最有效率的減碳方式進來台灣。 圖／台灣電力公司 提供

路徑該怎麼去設計？曾文生指出，依照國際機構分析，要達到全球的淨零目標，再生能源發展是最重要的一環。以台灣來說，二○五○年預估要用到五千億至五千八百億度電，其中七成要由再生能源供應，這麼多再生能源應從「地球物理本身帶來的能源」來，例如風力、太陽光、地熱、海洋，發展這些再生能源最大的難題之一，是空間，因此一定會衍生出更多對生態環境了解的需求。他認為，台灣發展再生能源至今，在合法土地使用範圍內，目前還沒有出現本質上的衝突，雙方之間需要的是資訊通透、彼此理解、為對方妥協（包含生態、動物），也要多做儲能等措施，作為不可預測狀況的準備。

曾文生強調，台電在這其中的任務是把電網連結起來，要讓更多電力送到需要的地方，因此台電一定會做更多再生能源和電網建設，但同時也會投資更多發電機組，因為二○五○年時，還有一千五百億度要靠可快速調節的天然氣機組搭配碳捕捉來供應，大約還是占了三成，裝置容量也要是現在兩倍。他坦言，台電持續投資發電機組常引起爭議，但是為因應再生能源起伏所做的必要準備。

曾文生表示，未來發電的供需兩端，都可以是供給者，如太陽光電、微型風力、虛擬電廠、電動車等，一般民眾都可能參與，由此可知，將來的「能源」由於其跨領域的需求，還會帶動更多產業。他認為，過去別國有煤炭石油天然氣等「家產」，但淨零時代後「家產」不算數，台灣可能就會有新的優勢。

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