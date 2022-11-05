臺中市育兒租金補貼 即日起至11/30止接受申請

文／ 臺中市政府 提供

圖／臺中市政府 提供 臺中市政府即日起字11月30日止開放受理育兒租金補貼申請。
圖／臺中市政府 提供 臺中市政府即日起字11月30日止開放受理育兒租金補貼申請。

臺中市政府針對育有0至12歲學齡兒童之市民，提出「育兒租金補貼專案」，凡於臺中市租屋且財稅符合規定，育有1名子女者可補助 4,000元，育有2名補助 8,000元，育有3名以上者，可享12,000元補助，以減輕其負擔，申請日期自即日起至今（111）年11月30日，最快於明（112）年1-2月發放補助款。

臺中市政府住宅發展工程處表示，本次育兒租金補貼經費來源自臺中市囤房稅收入。住宅處進一步解釋，中市府今年6月已修訂「房屋稅徵收率自治條例」規定，預計每年可增加約3.6億元囤房稅收，將全數用於跨局處、多元性的補助計畫補貼市民，包括現在開放申請的「育兒租金補貼專案」，還有「原住民、社會局租屋購屋修繕補助專案」以及「青年首次購屋優惠利息補貼—青年首購66專案」，以減輕青年、弱勢民眾的居住負擔。

住宅處說明，育兒租金補貼採紙本申請作業，為簡政便民，使市民免於舟車勞頓，如已申請111年度內政部營建署「三百億元中央擴大租金補貼專案計畫」之市民，免再次提供申請資料。臺中市政府將主動以中央租金補貼核定資料進行審查，符合本補貼資格之市民，市府將寄發確認信函，民眾於發文日起2週內以線上或紙本回復申請意願，即可完成申請。經審查核定補貼者，其租金補貼將一次性撥入核定戶指定之帳戶。

至於未申請中央租金補貼的民眾，則可至臺中市政府住宅發展工程處網站下載或臨櫃索取申請書，並於受理期間填寫申請書及備妥相關文件，親送至或郵寄至臺中市政府住宅發展工程處住宅服務科（地址：臺中市西屯區文心路二段588號行政1館），申請日之認定以寄出時郵戳為憑，歡迎市民踴躍申請。

（臺中市政府 廣告）

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