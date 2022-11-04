張麗善建設林內遭指未補助 親履報告政績澄清

國民黨籍雲林縣長候選人張麗善今天至林內坪頂青天府辦理「20鄉鎮親履巡迴」第9站，向鄉親報告鄉內建設及產業、交通觀光、教育文化、都市計畫、衛生社福等未來施政方針，計畫串連斗六、古坑等地打造雲東風景區，形塑林內成為休閒農業區。

張麗善指出，現任鄉長稱她未給予林內鄉補助3億元，事實上縣府光鋪設鄉內農水路就補助公所5968萬元，包括通盤聯外道路整體規畫，提供鄉民、遊客更寬廣便利的路。

張麗善說，縣府推動劃設林內休閒農業，打造「紅透半邊天」木瓜品牌專區提升農產品牌知名度，將持續舉辦木瓜評鑑與行銷推廣活動；林內擁有先天環境優勢的軟實力，將結合紫斑蝶生態、林內驛站、寶隆紙廠等知名景點，活化串接火車站倉庫並修繕步道、設置旅遊資訊借問站，和實體及數位觀光體驗引導系統，帶動觀光潮。

此外，通盤檢討林內都市計畫公共設施用地專案，持續拓增身心障礙者日間作業設施服務據點，推動林內西醫醫療不足區遠距醫療、智慧照顧，並在林內衛生所成立輔具服務便利站、設立林內銀髮健身俱樂部等。

另新設林內國小附設幼兒園、全面推動科技智慧教育，及推動藝術宅急便林內巡演，張麗善說，雲林縣目前為止沒有出版過「縣志」，她認為地方史蹟有保存必要，鼓勵公所編撰「林內鄉志」。