快訊

提早終結交通黑暗期！ 交長：國1五堵到汐止主線11月7日全面通車

評／《流麻溝》是洗腦之作？他指電影顛覆「她們」的形象

MLB／太空人開轟加美技險勝先聽牌 韋蘭德世界大賽終於贏了

張麗善建設林內遭指未補助 親履報告政績澄清

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導
國民黨籍雲林縣長候選人張麗善今天至林內向鄉親報告政績與政見。記者陳苡葳／攝影
國民黨籍雲林縣長候選人張麗善今天至林內向鄉親報告政績與政見。記者陳苡葳／攝影

國民黨籍雲林縣長候選人張麗善今天至林內坪頂青天府辦理「20鄉鎮親履巡迴」第9站，向鄉親報告鄉內建設及產業、交通觀光、教育文化、都市計畫、衛生社福等未來施政方針，計畫串連斗六、古坑等地打造雲東風景區，形塑林內成為休閒農業區。

張麗善指出，現任鄉長稱她未給予林內鄉補助3億元，事實上縣府光鋪設鄉內農水路就補助公所5968萬元，包括通盤聯外道路整體規畫，提供鄉民、遊客更寬廣便利的路。

張麗善說，縣府推動劃設林內休閒農業，打造「紅透半邊天」木瓜品牌專區提升農產品牌知名度，將持續舉辦木瓜評鑑與行銷推廣活動；林內擁有先天環境優勢的軟實力，將結合紫斑蝶生態、林內驛站、寶隆紙廠等知名景點，活化串接火車站倉庫並修繕步道、設置旅遊資訊借問站，和實體及數位觀光體驗引導系統，帶動觀光潮。

此外，通盤檢討林內都市計畫公共設施用地專案，持續拓增身心障礙者日間作業設施服務據點，推動林內西醫醫療不足區遠距醫療、智慧照顧，並在林內衛生所成立輔具服務便利站、設立林內銀髮健身俱樂部等。

另新設林內國小附設幼兒園、全面推動科技智慧教育，及推動藝術宅急便林內巡演，張麗善說，雲林縣目前為止沒有出版過「縣志」，她認為地方史蹟有保存必要，鼓勵公所編撰「林內鄉志」。

張麗善說，林內鄉依傍濁水溪，周邊產業資源豐富，木瓜、芋頭等農特產品遠近馳名，具備發展休閒農業的優秀條件，將全力推動「親水、親農、親景、親文化」營造樂活、健康、永續的林內休閒農業區。

國民黨籍雲林縣長候選人張麗善（右四）今天至林內坪頂青天府辦理「20鄉鎮親履巡迴」第9站，向鄉親報告政績與政見。記者陳苡葳／攝影
國民黨籍雲林縣長候選人張麗善（右四）今天至林內坪頂青天府辦理「20鄉鎮親履巡迴」第9站，向鄉親報告政績與政見。記者陳苡葳／攝影

張麗善 衛生所 雲林

延伸閱讀

媽祖「醫美」整容恢復容貌 300多年雲林六房媽祖尊容重現

六房媽祖正尊「進廠維修」聖顏恢復 循古禮賀修容慶成

張麗善鄉鎮巡迴一場接一場 老人團體組後援會奧援

張麗善20鄉鎮願景巡迴到大埤 提都市計畫「還地於民」

相關新聞

張麗善建設林內遭指未補助 親履報告政績澄清

國民黨籍雲林縣長候選人張麗善今天至林內坪頂青天府辦理「20鄉鎮親履巡迴」第9站，向鄉親報告鄉內建設及產業、交通觀光、教育...

高端補件通過審查保住EUA 專家轟：根本自證違法

高端疫苗10月底再次補交保護效益報告，昨食藥署火速審查，並於昨晚深夜宣布，專家會議一致決議認同高端符合疫苗保護效益。但公衛專家、前國健署長邱淑媞昨晚在臉書表示，各國疫苗都必須經過第三期臨床試驗才審查、通過EUA，但政府與高端捨國際規範不走，還容許1年內補報告「這就是自欺欺人的做法」，甚至1年過去還可以一延再延，「11月3日審核通過，不就是自證違法？」

北市三腳督辯論 觀戰焦點

台北市長選舉電視辯論會明（5）日登場。無黨籍候選人黃珊珊民調由第二暫時落居第三，她要如何透過嫻熟的市政議題扳回一城，避免落入棄保劣勢？民進黨籍候選人陳時中雖已走出「下降螺旋」，但擔任疫情指揮官所背負的「疫苗疑雲」、「疫情仇恨值」，要如何破解？ 目前民調暫居領先的國民黨籍候選人蔣萬安，如何在講究言詞犀利攻防的辯論會上，一改溫文、「佛係」形象，為自己再加分？

九合一選情冷 那些民怨卻在沸騰…

九合一選舉選情很冷，但民怨卻在基層沸騰：北部民眾憂心高房價、貧富差距M型化加劇，中南部農漁民受大陸暫停進口的影響，飽嘗果賤傷農、魚價崩跌的辛酸。生計沒著落的焦急與不滿，就像悶燒鍋快要炸開……

照片看歷史／1977年美知名高齡長跑選手來訪 清晨慢跑體驗台北

1977年11月4日清晨，美國高齡長跑選手鮑爾及歐尼爾由我國高齡選手劉季堯陪伴，從國賓飯店慢跑到台灣大學運動場，途中經過總統府前的景福門。劉季堯當時是台灣省高齡長跑運動協會總幹事，早上6時他到國賓飯店接鮑爾與歐尼爾，經過簡單的熱身運動後，由劉季堯帶路，慢慢地跑。不到50分鐘就跑到了台大運動場。

央行會跟著Fed升息嗎？一圖看懂美台利率連動性

聯合報每天推出「圖解新聞」，希望藉由圖像設計幫助讀者理解生硬內容。這次的圖表帶你看美國聯準會（Fed）歷年升降息後我國央行如何反應，以及全球通膨現況。 美國聯準會（Fed）昨決定第4度升息3碼（0.75%），美股應聲下挫。聯準會主席鮑爾表示，接下來可能減緩升息速度，但最終利率可能比原先預期的更高，勢必縮小經濟軟著陸的可能性。英國與菲律賓也同日宣布升息3碼。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。