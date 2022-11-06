勞工局銀髮人才服務據點將辦理就業講座 助銀髮人才提升職場競爭力

隨著全球環境快速變遷，受到高齡、少子化的影響，企業正面臨勞動力短缺的危機，臺灣人口老化問題嚴重，預估將於2025年邁入超高齡社會，即每5人就有1人是65歲以上老人，工作年齡人口將更趨向高齡。臺南目前55歲以上勞動力人口近21萬人，占臺南勞動力人口的21%，未來中高齡及高齡勞工將是職場珍貴的人力資源，因此鼓勵中高齡、高齡者投入勞動市場是很重要的。為建構市長黃偉哲「希望家園」的施政願景，「臺南市銀髮人才服務據點」今(111)年9月29日在善化揭牌開幕，勞工局王鑫基說「臺南市銀髮人才服務據點」為雲嘉南區首座提供55歲以上民眾就業服務據點，專人提供就業媒合、開發職缺、職涯諮詢、辦理就業促進研習課程、雇主座談會等服務，讓銀髮人才發揮所長，促進銀髮就業人才運用。

圖／臺南市政府勞工局職訓就服中心 提供

王鑫基表示我國中高齡及高齡者勞動參與率低於美、日等先進國家，加上就業市場對於中高齡與高齡者常存有刻板印象，如何鼓勵企業進用中高齡及高齡者，開發潛在勞動力仍有很大的努力空間；王鑫基說中高齡與高齡者通常具有豐富的職場經驗、工作穩定性高以及處事成熟圓融等特質，在職場上這些特質可以與年輕員工所具有的熱情、創意及想法互補，他也呼籲企業進用中高齡及高齡者以解決企業缺工，創造勞資雙贏。

勞工局職訓就服中心梁偉玲主任表示為提升銀髮人才就業競爭力及就業準備，「臺南市銀髮人才服務據點」將於11月23日(週三)在善化區善化啤酒廠辦理「銀髮族就業講座」，邀請陳坤毅心理師分享中高齡者職場壓力調適等議題，希望透過就業講座，提升銀髮人才職場競爭力，本場活動免費，歡迎本市55歲以上有求(轉)職民眾踴躍報名參加。如有求職求才需求，可至臺南市銀髮人才服務據點洽詢(地址：善化區民族路1號-善化火車站對面），或者電洽：06-5832516，歡迎多加利用。

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