預約「畢業即就業」的未來！台積電攜奇美食品 烘焙餐飲接棒技職培力

飄出熱騰騰香氣，一陣又一陣剛出爐的麵包香，出自育德工家餐飲科孩子們的巧手，更迷人的是，他們靠著自己專長，預約「畢業即就業」的未來。

在台積電慈善基金會、奇美食品、台南市政府的見證下，孩子們登台獲頒奇美食品的獎狀及聘書，不因離鄉工作，要與家人分離，用身懷的一技之長，繼續留在家鄉打拼。

張淑芬領導的台積電慈善基金會，透過偏鄉「技職培力計畫」，讓孩子從一技之長，對接企業就業機會；繼半導體產業大舉向高中技職招手，烘焙與餐飲也開始聚焦技職人才，模式更勝以往。翻轉台灣教育的「技職培力計畫」，正在持續發酵。

從願景到實踐 台積電「技職培力計畫」開花結果

熱鬧暑假剛結束，開學不到1個月，育德工家餐飲科的孩子們，就在奇美幸福工廠裡大展身手，捲起袖子、手揉麵團，在現場專業主廚的指導下，端出可口美味的檸檬吐司及紅豆麵包。

另一批對餐飲服務有興趣的孩子們，擔任起「一日店長」，進行店內實務操作及銷售技巧練習；他們靠自己的興趣及專業，把握未來在奇美食品的工作門票。

在台積電慈善基金會、奇美食品、台南市政府的見證下，孩子們登台獲頒奇美食品的獎狀及聘書。 攝影／方冠博

當看到孩子們介紹自己作品，最後喜獲奇美食品的聘書，「這是我們努力3年，最想看到的畫面！」坐在台下的台積電慈善基金會董事長張淑芬， 站起鼓掌，感動地說。

當台灣偏鄉教育長期對準「給資源、有書唸」，超過10年始終站在偏鄉第一線的張淑芬觀察，不是每一位孩子都擅長唸書，但每一位孩子都有專長，在3年前構思偏鄉「技職培力計畫」，與企業夥伴協力，以終為始對接的工作機會，給予3-30小時訓練來培養孩子一技之長、自信心，擁有謀生能力。

「讓小孩子有自信心，而且還有謀生工作，是我的理想與夢想。」當張淑芬腦海中的公益願景，在奇美幸福工廠的烘焙技職培力發表會，化為真實的成果，她內心的感動溢於言表。

一陣又一陣剛出爐的麵包香，出自育德工家餐飲科孩子們的巧手，更迷人的是，他們靠著自己專長，預約「畢業即就業」的未來。 攝影／方冠博

奇美食品大力相挺 源於張淑芬公益「愛心」結緣

不過，好的理念與願景，需要夥伴攜手前進，偏鄉「技職培力計畫」的核心價值，在於各種一技之長，都有對應工作機會，就仰賴更多產業圈的企業響應，才能讓技職人才適得其所。

這次台積電慈善基金會的偏鄉「技職培力計畫」，成功拓展到餐飲業，是奇美食品大力相挺，更是認同張淑芬「愛心」理念，牽起雙方的公益緣份，從「惜食專案」到「技職培力」，展開以「食」為主軸的慈善行動。

與奇美食品的合作第一步，張淑芬回憶，「當時宋董事長（指奇美食品董事長宋光夫）在一聚會上，說知道我在做惜食公益，未來務必要找他合作」，才知曉奇美食品擁有完整冷凍鏈，針對有食物需求的弱勢據點，台積電基金會負擔運費與媒合、奇美食品負責食物來源及運送，創造多贏局面。

張淑芬領導的台積電慈善基金會，透過偏鄉「技職培力計畫」，讓孩子從一技之長，對接企業就業機會，期許打造社會善循環。 攝影／方冠博

如今，響應台積電慈善基金會的偏鄉「技職培力計畫」，奇美食品董事長宋光夫提到，許多孩子在技職學校畢業後，不曉得要繼續升學，或直接進入職場，有太多的挑戰及惶恐，「當聽到技職培力的概念，我就知道一定要參與」。

在台南發跡的奇美集團，提供烘焙技職培力的平台，讓台南技職孩子接觸產業，知道自己的需求在哪裡，「當孩子可以在家鄉工作，繼續感受家庭的溫暖，這也是張董事長最讓我欽佩的想法」宋光夫笑說。

企業提供實務平台 讓專業走出校園

「這裡跟學校的課程很不一樣，考驗臨場反應及創意！」育德工家餐飲科的張晏齡、林宜臻，2位女生心中都有「烘焙魂」，對於參與烘焙技職培力，直呼很有成就感。

她們舉例，一般學校的課程，是以檢定為目標，內容相對制式，但這次來奇美幸福工廠製作紅豆麵包，不單純拿到食材就動手做，更要結合自己的想法創意，才能在評比中跟評審說明，這在學校是沒有的經驗。

相較於學校餐飲課程，奇美幸福工廠的烘焙技職培力，更鼓勵孩子發揮創意及應變力。 攝影／方冠博

另一方面，台積電慈善基金會、奇美食品的烘焙技職培力，由育德工家成為首批種子學校，背後是台南市政府的媒合與相挺。

台南市府研考會主委戴偉峻、育德工家職業學校長張榮修皆提到，有些孩子因為經濟考量或是對升學沒有興趣，透過實際接觸知名產業，找到就業方向，就是很好的模式，未來也期待更多企業響應。

台積電「技職培力計畫」持續壯大 打造社會善循環

事實上，台積電慈善基金會的偏鄉「技職培力計畫」，正在觸擊各產業，全台灣多點開花，除了率先合作的大金空調、樂活生技、HAPPYHAIR，在2022年「SEMICON Taiwan國際半導體展」上，超過30家半導體企業更重磅響應，尋求高中技職人才；現在與奇美食品的烘焙技職培力，更直接現場評核、提供聘書，接續也有福華飯店針對飯店服務參與合作，讓孩子更確立自己未來的方向。

「讓更多相同科別的技職學校參與，或把結訓的孩子媒合其他餐飲單位，給孩子更多發展空間」看見這次奇美食品的烘焙技職培力成果，張淑芬腦中的公益思維，持續運轉、停不下來。

繼半導體產業大舉向高中技職招手，台積電慈善基金會、奇美食品、台南市政府共同合作，讓烘焙與餐飲也開始聚焦技職人才。 攝影／方冠博

被問到未來期待哪些產業、企業，能加入「技職培力」行列？張淑芬笑說，「只要想為社會多做一點事，也認同我們的起心動念，各種企業都能加入」最重要的是，幫助真正要被幫助的人，打造社會善的循環。

讓不擅長唸書的孩子們，用一技之長撐起自己一片天，可預期將有更多企業們，提供可長可久的培力平台，台積電慈善基金會的偏鄉「技職培力計畫」，仍未完待續。