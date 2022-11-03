玩轉「濾」市集！！作伙愛地球

這次濾能攜手楊梅在地夥伴 — 玩具圖書館協會，即將於本周六11/5辦理本次玩轉「濾」市集活動，此活動目的為了感謝地球、惜物減廢。用環保的道具製作闖關活動，民眾可以帶著孩子們前來闖關放電，小小店長活動及DIY手作課程，讓活動除了環保，同時也是大朋友小朋友製造歡樂的環境。玩具圖書館是一個0-100歲玩具共享的地區，希望當天大家可以大手拉小手，攜手一起來現場同樂。趕快來玩轉「濾」市集，將愛分享給更多人吧！

圖／濾能股份有限公司提供

濾能股份有限公司近年來致力於環保、永續。濾能致力發展循環經濟，不但框體可回收再利用，也強調濾網的再生技術。濾能也將半導體客戶汰換下來的濾網，跨界再應用到其他產業，最終可做成固態燃料棒(RDF)，供產線鍋爐使用之外，濾能還收集濾布處理過程中掉落的活性碳，並將之製成清潔袋或具保水除濕的碳磚。濾能的濾網生命週期在一般正常狀況下為六個月，而這正好與小朋友們的玩具平均壽命不謀而合。經統計，每個玩具的平均壽命為6個月，但那些只玩過一兩次的玩具，對孩子來說食之無味，對父母來說卻棄之可惜。玩具圖書館提供這個環境讓大家可以將家中不再使用到的玩具捐出或是義賣。濾能的公司理念不但在自身產品中實踐，公司更給予員工志工假，鼓勵同仁們利用上班時間去做志工服務，讓環保永續的理念也能落實在同仁的生活中。

濾能成立於2014年，透過AMC微污染控制的領先技術，為半導體及面板產業客戶提供最佳AMC 防治控制方案，而透過產品模組化的組合式設計以達成3R的目標(濾網廢棄物減量/框體重複使用/濾網再生重複使用)，降低濾網整體的購置成本。也可透過單層替換吸附效能飽和的濾網，有效降低客戶AMC維運成本40%，以及減少60%濾網廢棄物。此外，濾網低壓損設計，也有效降低運作過程中風機耗能，協助客戶減碳再升級！

同時濾能模組化框體榮獲環保署第二類環保標章認證及玉山獎最佳產品類肯定，為業界首例。並通過BS 8001:2017循環經濟查核，持續提出顛覆業界傳統思維之創新產品，在2021年更獲得國家磐石獎肯定。濾能目前的客群有全球晶圓代工大廠、面板廠與DRAM廠，其中尤以12吋先進製程供應量為大宗，供應各種客戶指定規格的需求，並加速研發應用於次世代先進製程的新產品，我們致力成為半導體先進製程關鍵耗材供應商及全球性綠色企業。

活動資訊：█ 活動時間: 2022年11月5 (六) 13：00-16：00█ 活動地點: 桃園市楊梅區自立街326號█ 邀請函: